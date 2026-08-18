Macron, orgulloso de la francesa Adenot, segunda astronauta europea en un paseo espacial

"La hora de las pioneras. Al convertirse en la primera francesa en salir al espacio, Sophie Adenot encarna un orgullo francés tanto como un horizonte para las niñas que sueñan con el infinito. El rostro de todas las posibilidades", declaró en las redes sociales Macron.

Ingeniera de formación y expiloto de pruebas, Adenot dijo sentirse "bien" en el espacio, en los primeros comentarios difundidos durante la operación extravehicular que realiza en la EEI junto al estadounidense Anil Menon, astronauta de la agencia estadounidense NASA.

En 2022, la italiana Samantha Cristoforetti se convirtió en la primera europea de la ESA en salir con traje espacial al exterior del laboratorio orbital.

La primera mujer de la historia en realizar este tipo de salida fue la soviética Svetlana Savitskaïa, en 1984 y durante la misión Soyouz T-12.

Adenot se convirtió en febrero en la segunda francesa de la historia en realizar un vuelo al espacio, tras la pionera Claudie Haigneré en 1996 y 2001.

El último francés en realizar una salida extravehicular fue Thomas Pesquet, quien llevó a cabo seis durante sus dos estancias en la EEI.

Esta caminata de la francesa y del estadounidense estaba prevista para la semana pasada, pero la NASA la aplazó hasta hoy después de que un sensor de dióxido de carbono del traje de Menon diera una lectura inesperada en la salida anterior.