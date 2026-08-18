Horacio Cartes “aparentemente” usó el jet incautado a exbanquero brasileño, dice Dinac

El presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, se refirió a las controversias en torno al lujoso jet Gulfstream incautado al exbanquero brasileño Daniel Vorcaro. “La aeronave estaba 100% en regla”, dijo en comunicación con ABC Cardinal.

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Enfatizó que, hasta la llamada de cooperación de la Policía Federal del Brasil a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la aeronave no registraba exhortos, alertas ni prohibiciones de vuelo en ninguna jurisdicción.

🔶 Aeronave de exbanquero incautada no tenía restricciones y habría sido utilizada por Cartes, según Dinac



🔶"Hay que ser serios y sinceros y no aprovechar la noticia para tergiversar. Este avión llegó hace un mes y medio. Hizo vuelos a Europa, a Francia, a Estados Unidos, a… pic.twitter.com/jmp4qJRbBU — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 18, 2026

“Este avión llegó hace aproximadamente un mes y medio o dos meses. Hizo vuelos a Estados Unidos, Europa y África usando Paraguay como base. Salía de Paraguay, entraba a Estados Unidos y a Francia sin problemas. Es una prueba de que estaba 100% en regla, ya que esos países poseen los controles aeronáuticos más estrictos del mundo”, afirmó el titular de la Dinac.

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Respecto al procedimiento de incautación y salida del país, aclaró que los propios pilotos de la aeronave despegaron voluntariamente con destino a Brasilia tras la consulta interinstitucional con la Senad.

🔶 Aeronave de exbanquero habría sido utilizada por Cartes y no tenía restricciones, según Dinac



🔶"Un avión escondido no hace vuelos a Estados Unidos, a Francia ni a África. Ni la tripulación ni la aeronave tenían restricción alguna, ni siquiera del Brasil. Aparentemente, sí… pic.twitter.com/uWAPBXtt5h — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 18, 2026

Al arribar a territorio brasileño, la tripulación tampoco quedó detenida por no pesar sobre ella órdenes de captura.

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Vinculación con Horacio Cartes

Al ser consultado sobre si el expresidente de la República y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, utilizó dicho jet privado para trasladarse a Estados Unidos, Mendoza señaló que “aparentemente sí, las fotos son de la misma característica y puede ser.”

Agregó que la lista de pasajeros y el plan de vuelo están registrados y que, en el momento del viaje del otrora sancionado como significativamente corrupto por el gobierno estadounidense, “la aeronave no tenía restricción alguna”.

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Añadió que en los registros documentales remitidos a la autoridad aeronáutica paraguaya, la nave no figuraba directamente a nombre de Vorcaro, sino bajo una estructura societaria o firma patrimonial.

🔶| Esto revela Senad sobre incautación de aeronave vinculada a exbanquero brasileño



🔶 La Senad dio a conocer nuevos detalles sobre la localización en Paraguay de una lujosa aeronave vinculada al brasileño Daniel Vorcaro, excontrolador del Banco Master e investigado en Brasil.… pic.twitter.com/4aN8ATQUxT — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 17, 2026

Preparativos para el WRC-Rally del Paraguay

El titular de la Dinac brindó detalles sobre la agenda operativa de la institución. Por un lado, las obras que se realizaron en el Aeropuerto de Encarnación con motivo de la realización de una fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC) en Itapúa.

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En ese sentido, comentó que se invirtieron US$ 12 a 13 millones en mejoras de la pista, balizamiento nocturno (operativo H24), sistemas de navegación ILS/VOR y equipamiento de bomberos y ambulancias UTI, preparándose para el flujo de personas que asistirán al evento.

🔶 Mundial de Rally: Itapúa se prepara para recibir a visitantes



🔶"El año pasado, en el aeropuerto de Encarnación tuvimos más de 364 operaciones. Este año, la expectativa es mayor", Nelson Mendoza, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).… pic.twitter.com/VJSzzspV3A — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 18, 2026

Además, destacó la inauguración del Abba Airport, un aeródromo ejecutivo de iniciativa privada en el departamento de Itapúa habilitado para vuelos nocturnos y aviación ligera. Reafirmó que la aerolínea colombiana Avianca mantiene en pie sus planes de iniciar vuelos y frecuencias diarias en el país a partir de finales de octubre.