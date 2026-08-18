Confirman sexta víctima fatal de accidente en Pedrozo

Alrededor de las 08:00 se confirmó el fallecimiento de la sexta víctima del accidente fatal ocurrido el sábado pasado en Pedrozo. La información fue brindada por el director del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), Miguel Ferreira, centro asistencial donde permanecía internado el paciente.

Se trata de Virginio Sánchez (45), quien se encontraba en la unidad de terapia intensiva tras sufrir un politraumatismo grave como consecuencia del siniestro vial.

“Lamentablemente, debo dar esa mala noticia. A pesar de todos los tratamientos médicos y quirúrgicos que ha realizado el equipo, en estos momentos tenemos que dar esa triste noticia”, refirió.

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Virginio Sánchez sufrió graves lesiones

Según explicó el director médico, Sánchez sufrió lesiones en distintos sectores de su organismo, principalmente en el tórax y el abdomen. En este último sector presentaba lesiones en órganos vitales que requirieron una intervención quirúrgica.

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“Fue afectado en distintos sectores de su organismo, de los cuales los más afectados fueron el tórax y el abdomen. Dentro de este último, tenía lesiones de órganos vitales, que requirió intervención quirúrgica para salvarle la vida. A pesar de eso, no resistió porque el politraumatismo produjo una falla orgánica multisistémica”, refirió.

De acuerdo con los datos proporcionados por el director del HNI, Sánchez aparentemente viajaba en uno de los vehículos que fueron embestidos por el camión involucrado en el accidente.

En el automóvil también se encontraba su hijo, un niño pequeño que fue trasladado al HNI para recibir atención médica. Este sufrió lesiones leves y posteriormente fue dado de alta en “buenas condiciones”, según informó Ferreira.

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Cuatro niños fueron atendidos en el Hospital de Itauguá

Ferreira detalló que cuatro niños víctimas del accidente ocurrido en Pedrozo fueron atendidos en el HNI. Añadió que todos fueron dados de alta debido a que presentaban lesiones leves.

El director del hospital también señaló que recibieron a dos pacientes adultos. Uno de ellos era Sánchez, quien falleció este martes, mientras que la otra persona, una mujer, ya fue dada de alta.

El accidente fatal en Pedrozo, registrado el sábado pasado, dejó hasta el momento seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos niños y adultos que fueron derivados a distintos centros asistenciales.