Estafador con 17 antecedentes cae tras ocho años prófugo

Emilio Horacio Reynal Velázquez (57), sindicado como estafador, fue detenido por la Policía Nacional este lunes sobre la avenida Mariscal López y Capitán Urbieta, en Asunción.

El hombre era buscado a nivel nacional e internacional y contaba con un pedido de extradición.

De acuerdo con el informe policial, tenía una orden de captura vigente apropiación y fue declarado rebelde. En la otra causa, también era buscado por apropiación.

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Tiene 17 antecedentes por causas de estafa

El jefe del Departamento Antisecuestro, comisario Juan Pereira, explicó que el detenido cuenta con 17 antecedentes por causas relacionadas con estafa, entre ellas una investigación por usurpación de identidad.

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Pereira explicó que Reynal Velázquez presuntamente se presentaba como empresario, principalmente vinculado al sector inmobiliario y de vehículos de lujo.

De acuerdo con la explicación policial, utilizaba identidades falsas y redes sociales para contactar con potenciales víctimas, concretar negocios y posteriormente desaparecer.

“Adopta identidades falsas y a través de las redes sociales se presenta como un empresario del área inmuebles y vehículos de lujo, entonces, realizando negocios fraudulentos y posteriormente desaparece. Muchas personas cayeron en estas estafas y también en casos de apropiación”, declaró.

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Investigan posible uso de uniformes policiales

El jefe policial reveló que en el 2018 había sido detenido en un procedimiento relacionado con un vehículo en situación irregular. En aquella ocasión, además, fueron incautados de su poder cartuchos, uniformes, insignias y otros distintivos que parecerían ser de la Policía Nacional.

En ese sentido, indicó que no descartan que otro de los mecanismos utilizados por el sospechoso haya sido simular ser agente policial y operar de manera irregular para obtener dinero.