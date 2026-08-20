Brasil y México alcanzan hasta un 76 % de adopción de IA en Latinoamérica

Brasil y México destacan entre los países con una adopción más extendida, con cifras del 76 % y el 70 %, respectivamente, según indicadores citados durante el coloquio ‘¿El Leviatán artificial? IA en el mundo hispanoamericano’.

Durante el encuentro, celebrado en el marco de la Cátedra México-España de El Colegio de México y El Colegio Nacional, expertos advirtieron de la necesidad de establecer reglas para un uso ético de una tecnología que avanza cada vez más rápido.

La expansión también se refleja en el peso de la región en el uso global de estas herramientas. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), América Latina y el Caribe concentran el 14 % de las visitas mundiales a soluciones de IA, pese a reunir solo el 11 % de los usuarios de internet del planeta.

Durante el encuentro, la presidenta de El Colegio de México, Ana Covarrubias, señaló que el avance de estas herramientas obliga a abrir una discusión más amplia sobre la manera en que se utilizan.

“En la actualidad, la IA es una herramienta que permea gran parte de nuestras actividades cotidianas. Su incidencia en nuestro trabajo académico es innegable”, afirmó.

A su juicio, las instituciones educativas deben convertirse en espacios de reflexión y en referentes para promover un uso ético de una tecnología que plantea oportunidades, pero también nuevos riesgos.

Advirtió de una “frontera muy borrosa entre beneficios y riesgos” y mencionó desafíos relacionados con la privacidad de los datos, los sesgos de los algoritmos y la desinformación, así como con la manipulación de la opinión pública, la vigilancia digital y la pérdida de confianza ciudadana.

Covarrubias alertó además sobre los efectos que puede tener en la originalidad y la autoría de los trabajos, aunque insistió en que estas herramientas no sustituyen al pensamiento humano.

Por su parte, el profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México Fernando Nieto Morales afirmó que “México ya no debe preguntarse si está preparado para adoptar la IA, sino cómo enfrentará una transformación tecnológica que ya está ocurriendo”.

Nieto Morales hizo énfasis en que esta transformación “avanza mucho más rápido que la capacidad institucional para regularla”.

Aunque los sistemas automatizados y los ‘chatbots’ pueden facilitar el trabajo al responder consultas ciudadanas o agilizar trámites, el académico advirtió de que estas herramientas pueden generar problemas de rendición de cuentas cuando una decisión deja de estar claramente vinculada con una persona responsable.

En esos casos, explicó, la decisión puede pasar a depender de un algoritmo cuya lógica no siempre es fácil de revisar o someter al escrutinio público.

“México ya vive la revolución de la IA, pero carece de regulación y capacidades para enfrentarla”, señaló.

Nieto Morales explicó que en el mundo existen actualmente distintas maneras de abordar la regulación de la IA.

Según el profesor, China ha optado por una fuerte intervención estatal, mientras que Estados Unidos ha dado mayor espacio a la participación y autorregulación de las empresas tecnológicas.

Europa, por su parte, ha avanzado mediante reglas y estándares específicos para el desarrollo y uso de estas tecnologías.

El filósofo y matemático español Javier Echeverría Ezponda, miembro de la Academia Vasca de Ciencias, Artes y Letras, señaló que herramientas como ChatGPT forman parte de una transformación tecnológica mucho más amplia.

Para Echeverría, la IA está modificando la manera en que las personas trabajan, se relacionan con el conocimiento y participan en el entorno digital.