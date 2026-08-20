Simulacro de rescate termina en tragedia: guardia muere al caer al ducto de un ascensor

La víctima fue identificada como Adrián Fernández Peralta (48), funcionario de la empresa de seguridad S.S. VIP.

El comisario principal Francisco Rolón, jefe de la Comisaría Primera de Ciudad del Este, explicó que, según el relato de un compañero de trabajo, Fernández se habría mareado en el momento en que estaban abriendo la puerta del ascensor y posteriormente cayó al ducto vacío.

Según Rolón, la actividad correspondía a una práctica de los guardias de seguridad para aprender a actuar ante eventuales emergencias con personas atrapadas en ascensores. El procedimiento se realizaba cuando la actividad comercial del shopping ya había disminuido y el elevador aparentemente no estaba siendo utilizado con fines comerciales.

El jefe policial indicó además que, conforme a las informaciones, los trabajadores no contaban con un equipo especial de seguridad para la práctica, ya que el ejercicio consistía principalmente en aprender a abrir la puerta del ascensor y determinar la ubicación de la cabina para brindar auxilio.

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Además de los agentes de la comisaría jurisdiccional, también intervino personal del Departamento de Criminalística, para el trabajo pericial.