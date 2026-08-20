La china Unitree sitúa en entre 2 y 10 años el "momento ChatGPT" de los robots humanoides

Wang, también consejero delegado de la empresa, hizo estas declaraciones en la Conferencia Mundial de Robótica de Pekín, durante un discurso titulado 'De producto expuesto a producto comercial: la próxima década de los robots humanoides'.

El empresario identificó como principal obstáculo la "limitada capacidad de generalización" de la inteligencia corporeizada, que se refiere a la integración de inteligencia artificial en sistemas físicos.

En "escenarios fijos", explicó, un modelo entrenado con suficientes datos puede acercarse al 100 % de efectividad, pero su tasa de éxito "cae considerablemente" en cuanto cambian los objetos que debe manipular o el entorno en el que trabaja.

Wang, citado por la prensa local, calculó que el salto podría producirse en dos o tres años en el escenario más rápido, aunque también podría demorarse entre cinco y diez. A su juicio, la actual aceleración de la inteligencia artificial también podría hacer que la evolución del sector "supere las previsiones".

Unitree concentra la mayor parte de su equipo de inteligencia artificial en mejorar la capacidad de los robots para realizar tareas reales en hogares y fábricas, y colabora con fabricantes de automóviles para probarlos en líneas de producción, según el directivo.

Precisamente este miércoles, la empresa protagonizó una de las salidas a bolsa más anticipadas en los últimos tiempos, al convertirse en la primera compañía del sector en vender acciones en un mercado de la China continental, concretamente en el de Shanghái, donde recaudó el equivalente a 904 millones de dólares.

En su debut, las acciones llegaron a multiplicar por más de siete su valor a la apertura, confiriendo a la compañía una valoración de unos 66.000 millones de dólares y a Wang, una fortuna cercana a los 16.000 millones con tan solo 36 años.

Finalmente, los títulos de Unitree cerraron la jornada de ayer con un repunte del 460 % que hoy daba paso a una bajada superior al 16 % poco antes de las 11:30 hora local (03:30 GMT) ante la pesca de beneficios entre los inversores que lograron hacerse con ellos, algo que no fue nada fácil ante una demanda más de 8.000 veces superior a las participaciones ofertadas.

La Conferencia Mundial de Robótica, que se celebra hasta el domingo, reúne más de 3.000 productos de más de 300 empresas y tiene a los humanoides entre sus principales focos.