Clima en Paraguay: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias y tormentas?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Sin embargo, las condiciones del tiempo se normalizarían desde mañana, viernes, y las probabilidades de que se produzcan más lluvias serían muy bajas durante el fin de semana a nivel nacional.

El frío se intensifica

En cambio, se espera que las temperaturas se mantengan bajas hoy y durante los próximos días.

Asunción registraba hoy 11 grados centígrados antes del amanecer y se esperan temperaturas máximas de 17 grados en la capital, 18 en Ciudad del Este, 15 en Encarnación y hasta 22 en el Chaco, con mínimas que llegarían hasta 9 grados en algunas zonas de la Región Occidental.

Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 12 °C 20 °C San Pedro 12 °C 20 °C Caacupé 11 °C 16 °C Villarrica 12 °C 15 °C Coronel Oviedo 12 °C 16 °C Caazapá 12 °C 15 °C Encarnación 12 °C 15 °C San Juan Bautista 11 °C 15 °C Paraguarí 12 °C 16 °C Ciudad del Este 14 °C 18 °C Asunción 11 °C 17 °C Pilar 11 °C 14 °C Pedro Juan Caballero 13 °C 18 °C Salto del Guairá 15 °C 19 ºC Pozo Colorado 10 °C 20 °C Fuerte Olimpo 14 °C 20 °C Mariscal Estigarribia 9 °C 22 °C

Los índices se mantendrían similares durante los próximos días. Mañana Asunción registraría una mínima de 9 grados y el sábado esta volvería a situarse en 11 grados.