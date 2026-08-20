Clima en Paraguay: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias y tormentas?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Sin embargo, las condiciones del tiempo se normalizarían desde mañana, viernes, y las probabilidades de que se produzcan más lluvias serían muy bajas durante el fin de semana a nivel nacional.
El frío se intensifica
En cambio, se espera que las temperaturas se mantengan bajas hoy y durante los próximos días.
Asunción registraba hoy 11 grados centígrados antes del amanecer y se esperan temperaturas máximas de 17 grados en la capital, 18 en Ciudad del Este, 15 en Encarnación y hasta 22 en el Chaco, con mínimas que llegarían hasta 9 grados en algunas zonas de la Región Occidental.
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
12 °C
20 °C
San Pedro
12 °C
20 °C
Caacupé
11 °C
16 °C
Villarrica
12 °C
15 °C
Coronel Oviedo
12 °C
16 °C
Caazapá
12 °C
15 °C
Encarnación
12 °C
15 °C
San Juan Bautista
11 °C
15 °C
Paraguarí
12 °C
16 °C
Ciudad del Este
14 °C
18 °C
Asunción
11 °C
17 °C
Pilar
11 °C
14 °C
Pedro Juan Caballero
13 °C
18 °C
Salto del Guairá
15 °C
19 ºC
Pozo Colorado
10 °C
20 °C
Fuerte Olimpo
14 °C
20 °C
Mariscal Estigarribia
9 °C
22 °C
Los índices se mantendrían similares durante los próximos días. Mañana Asunción registraría una mínima de 9 grados y el sábado esta volvería a situarse en 11 grados.