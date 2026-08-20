Clima
20 de agosto de 2026 a la - 05:23

Clima en Paraguay: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias y tormentas?

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Este jueves de nuevo se anticipa una jornada fría y lluviosa, con altas probabilidades de tormentas eléctricas en gran parte del país. Sin embargo, las condiciones del tiempo podrían mejorar en los próximos días.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Sin embargo, las condiciones del tiempo se normalizarían desde mañana, viernes, y las probabilidades de que se produzcan más lluvias serían muy bajas durante el fin de semana a nivel nacional.

El frío se intensifica

En cambio, se espera que las temperaturas se mantengan bajas hoy y durante los próximos días.

Asunción registraba hoy 11 grados centígrados antes del amanecer y se esperan temperaturas máximas de 17 grados en la capital, 18 en Ciudad del Este, 15 en Encarnación y hasta 22 en el Chaco, con mínimas que llegarían hasta 9 grados en algunas zonas de la Región Occidental.

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

12 °C

20 °C

San Pedro

12 °C

20 °C

Caacupé

11 °C

16 °C

Villarrica

12 °C

15 °C

Coronel Oviedo

12 °C

16 °C

Caazapá

12 °C

15 °C

Encarnación

12 °C

15 °C

San Juan Bautista

11 °C

15 °C

Paraguarí

12 °C

16 °C

Ciudad del Este

14 °C

18 °C

Asunción

11 °C

17 °C

Pilar

11 °C

14 °C

Pedro Juan Caballero

13 °C

18 °C

Salto del Guairá

15 °C

19 ºC

Pozo Colorado

10 °C

20 °C

Fuerte Olimpo

14 °C

20 °C

Mariscal Estigarribia

9 °C

22 °C

Los índices se mantendrían similares durante los próximos días. Mañana Asunción registraría una mínima de 9 grados y el sábado esta volvería a situarse en 11 grados.