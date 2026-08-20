Mongolia prohibirá el uso de todo tipo de redes sociales en sus centros educativos

La medida fue anunciada este miércoles por el ministro de Educación y Ciencia, Luvsantseren Enkh-Amgalan, quien explicó que las clases no podrán mantener grupos de chat o páginas en redes sociales en los que participen padres, profesores y alumnos a partir del próximo curso, que dará comienzo el 1 de septiembre.

Facebook, Instagram y TikTok se encuentran entre las plataformas de redes sociales más utilizadas en Mongolia y, en concreto, los grupos de chat de Facebook son usados por los profesores para comunicarse con alumnos y padres o publicar tareas.

Enkh-Amgalan explicó que se ha tomado la decisión con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes en internet y reducir la dependencia de las pantallas.

En la misma línea, un grupo de diputados presentó en julio de este año ante el Gran Jural del Estado (Parlamento) un proyecto de ley para regular la participación de menores en las redes sociales.

El texto prohibiría a los menores de 13 años crear o mantener cuentas en plataformas de redes sociales, e introduciría normas más estrictas para los jóvenes de entre 13 y 16 años, como la obligación a las aplicaciones de ofrecer versiones adaptadas a su edad, limitar las funciones de diseño adictivo y obtener el consentimiento verificado de los padres.

Aunque este último texto aún no ha sido aprobado, Mongolia da pasos para acercarse a otros países como Australia, el primero en tomar la iniciativa al aprobar en noviembre de 2024 una de las legislaciones más estrictas del mundo para controlar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, que incluye sanciones millonarias para las plataformas que incumplan la norma.

Este año se han sumado otros países asiáticos, como Indonesia, que prohibió a los menores de 16 años el acceso a varias plataformas, y Malasia, que impuso la misma restricción, además de obligar a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad.

Por su parte, Filipinas comenzó a debatir este agosto la restricción al acceso a redes sociales por parte de menores, mientras el Gobierno y legisladores argumentan que las mismas exponen a niños y adolescentes a contenidos violentos, acoso y procesos de radicalización en Internet.