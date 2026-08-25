Las altas temperaturas pueden opacar el brillo de las mariposas azules de Latinoamérica

En concreto, el calor durante la pupa (la etapa de la metamorfosis previa a la adultez) puede alterar las escamas que producen esa brillante iridiscencia azul de las mariposas en mención, al hacer que los adultos tengan un color más opaco y, por tanto, sean más fáciles de percibir para sus depredadores comunes.

"Demostramos que los animales iridiscentes son susceptibles a las condiciones ambientales en las que se desarrollan. Bajo un clima cada vez más cálido, el color de algunos de nuestros animales iridiscentes favoritos puede alterarse y el brillo de sus despliegues iridiscentes puede disminuir", explicó la autora principal del estudio y becaria del STRI, Juliette Rubin, según un comunicado.

El color azul iridiscente de las mariposas Morpho se produce a través de estructuras diminutas que poseen crestas presentes en las escamas de sus alas, llamadas nanoestructuras, cuando se refleja la luz, como "tejas superpuestas de un techo", describe la autora del estudio.

"El cambio de color que encontramos en los adultos después de exponer las pupas a altas temperaturas puede explicarse, en parte, porque disminuyó la distancia entre las nanoestructuras, reduciendo el ancho de toda la escama. Esto probablemente hizo que las escamas se superpusieran menos", concluyó Rubin.

Aún se desconoce con certeza los efectos que este cambio podría tener, pero la iridiscencia podría confundir a los depredadores, ya que las mariposas con colores más opacos podrían ser más susceptibles, o resultar menos atractivas para posibles parejas, advierte la investigación.

Para este estudio, los científicos expusieron las pupas de la mariposa Morpho a tres categorías diferentes de temperatura: una tropical promedio, propia del ambiente donde normalmente viven estas mariposas; una templada, que simulaba las condiciones de zonas frías; y altas, como las predichas por la crisis climática.

El estudio revela que las temperaturas templadas y altas alargan el tiempo que las mariposas pasan como pupas. Igualmente, el calor hizo que las pupas murieran con mayor frecuencia y dieron lugar a adultos con tonos más opacos.

Además, los investigadores descubrieron que tanto depredadores comunes y otras mariposas de la misma especie podían detectar este cambio de color.