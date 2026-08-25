Rally del Paraguay: tres leyendas que estarán presentes en Encarnación

El Rally del Paraguay prepara una fiesta inédita en el departamento de Itapúa, y la organización no escatimó en traer artillería pesada para acelerar los corazones de los fanáticos.

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Durante la transmisión oficial del streaming La Ruta del Rally (Rompe Stream), César Marsal, CEO de la prueba, soltó la bomba: Petter Solberg, Tommi Mäkinen y Juha Kankkunen dirán presente en territorio guaraní.

No vienen solo a firmar autógrafos: los tres formarán parte del show en la pista durante la Súper Especial del Paseo de los Teros, en la Costanera de Encarnación el sábado 29 de agosto, además de girar en recorridos especiales de exhibición.

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Vale la pena repasar quienes son estas leyendas.

Juha Kankkunen: El rey de las tres décadas

Fue el primer piloto de la historia en alcanzar cuatro coronas mundiales, y lo hizo con tres marcas diferentes (Peugeot con el 205 T16; Lancia con el Delta HF; y Toyota con el Celica Turbo 4WD). Su versatilidad en nieve, tierra y asfalto era quirúrgica. Durante años mantuvo el récord de títulos hasta que llegaron las eras de Tommi Mäkinen, Sebastien Loeb y Sebastien Ogier.

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Palmarés: 4 Títulos Mundiales (1986, 1987, 1991, 1993), 23 victorias, 75 podios y más de 700 scratches (tramos ganados).

Tommi Mäkinen: La aplanadora finlandesa

Si pensás en el mítico Mitsubishi Lancer Evolution (desde el EVO III hasta el EVO VI), pensás en Mäkinen. Dominó la era de los Grupo A como nadie, con un estilo de manejo endiabladamente agresivo pero efectivo. Más tarde, ya retirado del habitáculo, fue el arquitecto principal detrás del exitoso regreso de Toyota Gazoo Racing al WRC como Director de Equipo.

Palmarés: 4 Títulos Mundiales consecutivos (1996, 1997, 1998, 1999) y 24 victorias en el WRC.

Petter Solberg: “Hollywood” al volante

El popular “Hollywood” es famoso por su carisma y su manejo espectacular de lado. Fue el último piloto en ganar un título mundial con Subaru (el icónico Impreza WRC2003) rompiendo la racha de Marcus Grönholm justo antes de que empezara la hegemonía de Sebastien Loeb. Hoy, la dinastía continúa con su hijo Oliver Solberg cómo excampeón del WRC2 y luchando por su primer título en el WRC1.