Nacionales
25 de agosto de 2026 a la - 11:02

MEC registró título de Hernán Rivas por “orden superior”, pese a rosario de irregularidades

Juicio de Hernán Rivas en la sala 2 piso 2 torre norte del palacio de Justicia
Hernán Rivas, exsenador cartista acusado por su título de abogado presuntamente falso; y la Abg. Alba Zaracho en la sala de juicios orales.Gustavo Machado

En el juicio oral al exsenador Hernán Rivas (ANR - cartista) los testigos que ya declararon en la audiencia de hoy, martes 25 de agosto, confirmaron que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) registró el título de abogado presuntamente falso por una “orden superior”. Los involucrados en dicho trámite brindaron detalles de las irregularidades cometidas en el proceso.

Por ABC Color

El título de abogado de Hernán David Rivas Román fue registrado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en apenas seis minutos, en fecha 9 de junio de 2020. La celeridad para el trámite se debió a una “orden superior”, por la cual flexibilizaron los filtros de control exigidos por la norma.

“No hubo tiempo para cotejar los requisitos establecidos en la norma. No tuvimos tiempo de hacer un análisis profundo, ya que por orden superior que vino de manera verbal a través del director general Ricardo Ortiz, que se tenía que registrar el título”, expresó en parte de su declaración la testigo Andrea Estigarribia.

Lea más: Juicio a Hernán Rivas: Petta y otros involucrados en registro de título declaran hoy

La jefa interina de la Dirección de Registro de Títulos de Grado del MEC agregó que en la conversación que tuvo con director Ricardo Ortiz, éste le manifestó lo siguiente: “este título hay que registrar, es una orden de arriba. Yo entendí que provenía de nuestro jefe, que en ese entonces era el ministro Eduardo Petta”, resaltó la testigo.

Andrea Estigarribia con cabello rubio y atuendo verde, habla a un grupo en una sala de audiencia, rodeada de personas concentradas.
Andrea Estigarribia, jefa interina de la Dirección de Registro de Títulos de Grado del MEC, declara en el juicio oral al exsenador colorado Hernán David Rivas Román.

Estigarribia admitió que el certificado de estudios de Hernán Rivas no cumplía con los requisitos establecidos en la Resolución N° 2424/2016 y aun así fue registrado en el Ministerio de Educación y Ciencias, ya que había una “orden superior”.

NOTICIA EN DESARROLLO