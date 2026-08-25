MEC registró título de Hernán Rivas por “orden superior”, pese a rosario de irregularidades

El título de abogado de Hernán David Rivas Román fue registrado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en apenas seis minutos, en fecha 9 de junio de 2020. La celeridad para el trámite se debió a una “orden superior”, por la cual flexibilizaron los filtros de control exigidos por la norma.

“No hubo tiempo para cotejar los requisitos establecidos en la norma. No tuvimos tiempo de hacer un análisis profundo, ya que por orden superior que vino de manera verbal a través del director general Ricardo Ortiz, que se tenía que registrar el título”, expresó en parte de su declaración la testigo Andrea Estigarribia.

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La jefa interina de la Dirección de Registro de Títulos de Grado del MEC agregó que en la conversación que tuvo con director Ricardo Ortiz, éste le manifestó lo siguiente: “este título hay que registrar, es una orden de arriba. Yo entendí que provenía de nuestro jefe, que en ese entonces era el ministro Eduardo Petta”, resaltó la testigo.

Estigarribia admitió que el certificado de estudios de Hernán Rivas no cumplía con los requisitos establecidos en la Resolución N° 2424/2016 y aun así fue registrado en el Ministerio de Educación y Ciencias, ya que había una “orden superior”.

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