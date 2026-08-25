Huelga de médicos: esto exigen los gremios y esto ofrece el Ministerio de Salud

Médicos declararon ayer huelga indefinida tras no alcanzar un acuerdo con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

La ministra de Salud, María Teresa Barán, negó que las autoridades hayan acudido a las cuatro reuniones tripartitas realizadas antes del inicio de la huelga sin presentar alternativas para atender los reclamos del sector.

La titular de Salud explicó que la principal propuesta del Ejecutivo consiste en implementar una carrera sanitaria que contemple mejoras salariales graduales, vinculadas al escalafón profesional y a la formación académica.

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Propuesta oficial: carrera sanitaria y aumentos graduales

De acuerdo con Barán, el objetivo es establecer incentivos que reconozcan a los médicos que invierten en especializaciones y capacitación continua.

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“Siempre hablamos de una situación gradual y, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, ir dando estos incentivos, pero premiarle al que hace una especialización e invierte en su formación. A eso es a lo que apuntamos si queremos llegar a la excelencia”, declaró.

La ministra precisó que el incentivo planteado equivale hasta a un salario mínimo por profesional y no por cada vínculo contractual, esquema que actualmente se aplica a los médicos terapistas.

Gremios exigen aumento universalizado

Según explicó Barán, la propuesta fue rechazada por los gremios debido a que reclaman un incremento salarial general para todos los médicos del Ministerio.

Los sindicatos exigen un aumento superior a G. 3 millones por vínculo contractual, con el objetivo de alcanzar ingresos cercanos a G. 8 millones, conforme indicó.

“Consta en todas las actas de las tripartitas la posición que tuvo el Ministerio de Salud. Consta todo lo que estamos hablando. Ellos hablan de las mejoras en las condiciones laborales. Estamos trabajando en un proceso de transformación en el sistema de salud. ¿Qué nos dijeron en las mesas? Primero, que debemos dar el piso de 3 millones y luego empezar a hablar sobre la carrera sanitaria”, declaró.

Barán señaló que atender ese reclamo implicaría una erogación adicional de entre US$ 120 millones y US$ 150 millones para el Estado.

Limitaciones presupuestarias y desprecarización

La titular de la cartera sanitaria remarcó que cualquier decisión debe ajustarse a la disponibilidad de recursos del Ministerio de Salud. “Las necesidades son infinitas y los recursos limitados”, expresó.

Indicó que el presupuesto vigente de la cartera sanitaria ronda los US$ 1.400 millones, de los cuales entre el 45% y el 50% se destinan al pago de salarios.

Además, señaló que el presupuesto ideal para el sistema de salud sería de aproximadamente US$ 2.200 millones, aunque reconoció que actualmente es imposible alcanzar ese nivel de financiamiento.

En paralelo, informó que el Gobierno ofreció la desprecarización de 2.390 trabajadores contratados como parte de las medidas presentadas a los gremios.

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Lo que piden los médicos

Los gremios médicos sostienen que sus reclamos se centran en mejorar las condiciones salariales y laborales del sector. Entre las principales exigencias figuran: