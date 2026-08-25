OpenAI asegura que su chip Jalapeño supera a Nvidia en rendimiento

Según un comunicado de la empresa, Jalapeño supera a los sistemas de Nvidia utilizados como referencia en velocidad y eficiencia energética al ejecutar varios modelos de código abierto.

El chip está diseñado específicamente para la llamada inferencia, el proceso mediante el cual un sistema ejecuta un modelo ya entrenado para generar respuestas, y no para entrenar nuevos modelos.

Por ello, OpenAI seguirá necesitando aceleradores de Nvidia y de otros fabricantes para cubrir parte de sus crecientes necesidades de computación.

El chip ofrece entre 1,5 y 1,9 veces más trabajo de IA por vatio y entre 1,7 y 3,6 veces menos latencia de extremo a extremo, de acuerdo con la compañía, que prevé desplegar una cantidad limitada de sistemas equipados con Jalapeño antes de que termine este año y aumentar su capacidad durante 2027, según el comunicado.

Además, ya trabaja en una segunda generación del chip y ha comenzado a desarrollar una tercera, agregó la empresa, que no cotiza en bolsa.

El desarrollo de procesadores propios se ha convertido en una estrategia cada vez más extendida entre las grandes compañías de IA para controlar costes y asegurarse capacidad de computación.

Google cuenta con sus TPU, mientras Amazon y Microsoft también han desarrollado chips propios. Anthropic, por su parte, ha anunciado que trabaja en un equipo dedicado al diseño de sus propios procesadores.

OpenAI no tiene previsto comercializar Jalapeño a otras empresas y sostiene que, ante el crecimiento de la demanda de sus servicios, necesitará toda la capacidad que pueda producir internamente.

El chip forma parte de una estrategia más amplia de OpenAI para diversificar las tecnologías utilizadas en sus centros de datos, en la que también participan Nvidia, AMD y otros.