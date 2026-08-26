26 de agosto de 1883: la gran erupción de Krakatoa que provocó devastadores tsunamis

En agosto de 1883, una erupción volcánica sacudió Krakatoa, un archipiélago volcánico situado en el estrecho de Sonda, entre las islas indonesias de Java y Sumatra. Durante varios días, explosiones cada vez más violentas culminaron el 27 de agosto con una serie de eventos que destruyeron gran parte de la isla, provocaron enormes tsunamis y enviaron material a la atmósfera.

Lo ocurrido en Krakatoa no fue simplemente una gigantesca explosión. Detrás de aquella catástrofe hubo una compleja interacción entre magma, gases, agua de mar, estructura volcánica y atmósfera. Para entender por qué una erupción puede alcanzar semejante magnitud, primero hay que mirar qué sucede dentro del volcán cuando el magma asciende y sus gases comienzan a expandirse.

Se estima que dejó más de 36.000 muertos, principalmente por los violentos tsunamis desencadenados por la erupción.

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Un volcán no “explota”: se fragmenta cuando los gases ganan la pelea

La clave de las grandes erupciones explosivas está en el magma rico en gases.

A medida que el magma asciende, la presión disminuye y los gases disueltos (principalmente vapor de agua, CO₂ y SO₂) forman burbujas, como al destapar una bebida carbonatada.

Si el magma es viscoso (fluye con dificultad), esas burbujas quedan atrapadas, la presión interna crece y el material termina fragmentándose en partículas finas (ceniza) y fragmentos mayores.

En Krakatoa, esa dinámica se amplificó por la interacción con el agua de mar y por la geometría del sistema volcánico. Cuando el agua entra en contacto con magma o roca muy caliente puede producirse fragmentación explosiva adicional: el agua se vaporiza de golpe, aumenta su volumen y contribuye a romper el material. Se trata de un intercambio de calor extremadamente rápido que favorece la pulverización y la expansión de gases.

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El colapso de caldera y el origen de los tsunamis

Otro aprendizaje central de este suceso es que los tsunamis asociados a volcanes no dependen solo de “olas por explosiones”. En muchos casos, el motor principal es el colapso.

Cuando una erupción vacía parte de la cámara magmática, el edificio volcánico puede perder soporte y hundirse, formando o ampliando una caldera. Ese desplazamiento súbito de grandes volúmenes de roca y agua es capaz de generar olas devastadoras.

Krakatoa ilustró esa mecánica: el mar fue un medio que transmitió la energía de un cambio geométrico abrupto. No basta con estimar ceniza y explosividad; también hay que modelar estabilidad estructural y desplazamiento de agua.

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De la isla al planeta

El impacto climático no proviene de la ceniza “visible” cerca del volcán, que suele caer relativamente rápido. Lo decisivo es el dióxido de azufre (SO₂) que, una vez en altura, se transforma en aerosoles de sulfato. Si esos aerosoles alcanzan la estratósfera (una capa atmosférica más estable y con poca lluvia), pueden permanecer allí durante meses o años, reflejando parte de la radiación solar y alterando el balance energético del planeta.

Por eso Krakatoa es una referencia histórica: mostró con claridad que una erupción puede tener una “firma” global, perceptible a través de cambios en la transparencia de la atmósfera, la distribución de partículas y anomalías de temperatura.

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Un caso que sigue guiando cómo se vigila el riesgo volcánico

Hoy, la erupción del Krakatoa de 1883 se lee como un manual temprano de sistemas acoplados: geología, océano y atmósfera actuando en cadena. Esa lógica está detrás de herramientas actuales como la observación satelital de SO₂, los modelos de dispersión de aerosoles y la vigilancia de deformación del terreno, que buscan anticipar cuándo un volcán puede pasar de expulsar material a reconfigurar su propia estructura en cuestión de horas.