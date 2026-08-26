“Si no se roba la plata, alcanza”, dicen médicos durante cierre de rutas en Encarnación

Médicos de la filial en Itapúa del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) reiteraron su indignación ante la voluntad del Gobierno para invertir en la salud, pero solamente para el Mundial de Rally. Sostuvieron que mantendrán la medida de cortes intermitentes sobre las rutas nacionales.

La dirigente Eliza Núñez refirió que el reclamo del gremio es justo. Resaltó que “si no se roba, alcanza para los medicamentos, alcanza para los médicos, alcanza para los niños y alcanza para las ambulancias”.

Sobre la indignación que generó el desfile de ambulancias que iban a la cobertura del Mundial de Rally, explicó que en el departamento de Itapúa no cuentan con especialistas de cirugía pediátrica y oncología pediátrica, por lo que necesariamente los pacientes necesitan derivación hasta Asunción. Los niños deben esperar entre 12 y 24 horas a que se consiga una ambulancia.

“Debemos rogar y mendigar una ambulancia, y no quiero ver más que niños mueran esperando que llegue una ambulancia”, lamentó la profesional de blanco.

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Falencias del sistema de salud

La médica refirió que el “sistema fue desangrado por la corrupción”. Puntualizó que los trabajadores de salud no cuentan con antibióticos básicos.

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“¿Sabían que nosotros le tenemos que reducir las dosis de antibióticos a nuestros pacientes porque no hay en salud pública? Un paciente que debería estar internado 7 días con medicación endovenosa es medicado y en 24 horas debemos darle de alta con medicación oral", explicó.

Resaltó que los reclamos son justos y que piden que se evite despilfarrar los recursos del Estado para que el dinero les alcance para un salario justo para los médicos.

Los manifestantes realizaron cortes de las rutas PY01 y PY06, con cánticos que decían “Santi nde japu” y “Fuera Barán”, con referencia al presidente de la República y la ministra de Salud, respectivamente. También referían que “no somos como Hernán Rivas, acá nadie tiene título falso”, exclamaron.