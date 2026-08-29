Perú y EE.UU. crean un consejo bilateral para impulsar cooperación en el ámbito espacial

La iniciativa apunta a impulsar la ciencia, la tecnología, la educación y la industria espacial, mediante la articulación de los sectores público, privado y académico de ambas naciones, de acuerdo con la Cancillería peruana.

También se espera que contribuya a promover la educación y el desarrollo del talento de las nuevas generaciones de peruanos en carreras vinculadas a la ciencia, la ingeniería y la tecnología espaciales.

Asimismo, fortalecerá la articulación de instituciones públicas y privadas para generar oportunidades y emprendimientos, a partir de experiencias estadounidenses del sector espacial comercial.

La creación de este Consejo Espacial Bilateral entre Perú y EE.UU, se llevó a cabo en una ceremonia por los 70 años en Perú del programa de becas estadounidense Fulbright.

El acto estuvo encabezado por el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y el embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro.

También participó el jefe de la Agencia Espacial del Perú, Roberto Melgar, así como la presidenta de la Universidad Internacional de Florida, Jeannette Núñez; y representantes de la Comisión Fulbright.

Durante su intervención, Espá enfatizó el firme compromiso de Perú con la exploración y el uso pacífico del espacio.

En ese sentido, subrayó que la cooperación con Estados Unidos resulta clave para fortalecer las capacidades nacionales y aplicar las ciencias espaciales en áreas críticas como la gestión de riesgos de desastres, la agricultura, el combate a los cultivos ilícitos y la mitigación de la deforestación.