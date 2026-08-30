Tiempo en Paraguay: anuncian lluvias y tormentas para este domingo

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que durante este domingo se esperan lluvias en gran parte del territorio nacional, acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. De acuerdo con el pronóstico, los fenómenos más importantes se desarrollarían principalmente sobre la Región Oriental.

Las temperaturas mínimas previstas se ubicarán entre 17 y 24 °C a nivel país. En cuanto a las máximas, se esperan valores de entre 20 y 34 °C en la Región Oriental.

En la Región Occidental, el ambiente se mantendrá más caluroso, con máximas que podrían alcanzar entre 27 y 39 °C.

Meteorología también señala que durante este domingo predominarán los vientos del sector sur, condición que acompañará el desarrollo de las lluvias y tormentas previstas para gran parte del país.

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Alerta vigente de tormentas

La DMH actualizó este domingo su aviso por tormentas a las 07:30 y advirtió que las celdas de tormenta continúan desarrollándose sobre el área de cobertura. Según el organismo, persiste la probabilidad de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de la mañana.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad y la ocasional caída de granizos. La zona de cobertura abarca el norte, centro y este de la Región Oriental.

Meteorología señala que los núcleos de tormenta mantienen una evolución activa, por lo que no se descartan eventos localmente intensos en los departamentos afectados.

Los departamentos bajo aviso son: