Cerro Porteño vs. Libertad: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño y Libertad disputan hoy un partidazo, por la séptima fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El “Ciclón” de Barrio Obrero, que tendrá el estreno en la dirección técnica de Gustavo Costas y el “Gumarelo” de Nelson Haedo Valdez juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. Dirige Blas Romero con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: Cerro Porteño y Libertad animan el duelo estelar de la séptima fecha del Clausura 2026

Cerro Porteño vs. Libertad: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Cerro Porteño vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.