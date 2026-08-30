Video: el emotivo festejo de pareja paraguaya al concluir la ultramaratón del Mont Blanc

El viernes se celebró la final de la trail running de Mont Blanc (Ultra-Trail du Mont-Blanc, UTMB) o ultramaratón de montaña de Courmayeur – Champex – Chamonix (CCC).

Esta es una carrera de ultra trail alpino que recorre los tres países que rodean el macizo del Mont Blanc. Comienza en Courmayeur, Italia, atraviesa Champex-Lac en Suiza y finaliza en Chamonix, Francia.

La misma tiene 6.000 metros de desnivel que plantean un reto muy exigente en el que los corredores deben afrontar largas subidas, gestionar descensos técnicos y mantener un ritmo constante entre 10 y 26 horas seguidas. Es una prueba que combina resistencia física y fortaleza mental en plena montaña.

La sorpresa fue que medios de comunicación captaron y difundieron cuando una pareja paraguaya llegó a la meta tras concluir la carrera y ondearon la bandera en festejo.

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Pareja paraguaya concluye exigente ultramaratón de montaña

“Daniel Isaak y Monica Gamarra son los últimos en llegar a la meta de esta CCC. Cruzaron la línea de meta en 29:44:38, acompañados por los escoltas. Fue un momento muy emotivo para ellos ser recibidos por una multitud tan numerosa”, escribieron en un posteo de la cuenta oficial de Hoka UTMB Mont Blanc, que sería el festival que organiza las carreras.

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Hoy en día, UTMB funciona de forma similar a la marca Ironman de triatlón, al considerar que es un circuito global integrado por más de 50 carreras internacionales que se realizan en América, Europa, Asia y Oceanía.

Los corredores deben competir en estos eventos previos para acumular puntos (llamados Running Stones) e indexación de nivel para poder entrar al sorteo que da acceso a las codiciadas finales de Chamonix, según indican en la página web del festival.

Por otra parte, según dieron a conocer, los ganadores de la edición 2026 de la CCC fueron el italiano Cristian Minoggio en la categoría masculina y la noruega Yngvild Kaspersen en la femenina.

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Edición marcada por el barro y lluvias

Destacan además que esta edición estuvo marcada por el barro, la lluvia y un cambio de ruta de última hora debido a alertas de tormenta, lo que extendió la distancia final a 107.8 kilómetros.

Podio Masculino 2026

1° lugar: Cristian Minoggio (Italia) — 10:21:48

2° lugar: Miguel Arsénio (Portugal) — 10:27:25

3° lugar: Hans Troyer (Estados Unidos) — 10:33:29

Podio Femenino 2026

1° lugar: Yngvild Kaspersen (Noruega) — 12:01:14

2° lugar: Toni McCann (Sudáfrica) — 12:06:14

3° lugar: Miao Yao (China) — 12:15:41

Resaltan que Kaspersen hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar la CCC en dos ocasiones, ya que lo había logrado en 2023.