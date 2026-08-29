Olimpia
29 de agosto de 2026 a la - 22:56

Pablo Sánchez: “Estoy muy contento con Tim, es un jugador inteligente”

El lateral derecho neozelandés de Olimpia, Timothy John Payne (32 años), domina el balón en el duelo ante Recoleta FC, por la séptima ronda del torneo Clausura 2026. (Foto: @elClubOlimpia)
El lateral derecho neozelandés de Olimpia, Timothy John Payne (32 años), domina el balón en el duelo ante Recoleta FC, por la séptima ronda del torneo Clausura 2026. (Foto: @elClubOlimpia)

Tras el compromiso frente a Recoleta FC, el director técnico de Olimpia Pablo “Vitamina” Sánchez abordó la sana disputa por el puesto entre Raúl Cáceres y el mundialista neozelandés Tim Payne, dejando en claro que el nivel de ambos empuja a la par y que el nombre propio no condiciona sus decisiones.

Por ABC Color

El estratega valoró el recorrido previo y el respaldo que le dio el plantel en momentos claves, destacando la paridad absoluta que observa en los entrenamientos y partidos. “Nosotros los últimos partidos del torneo pasado y la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana la logramos con Raúl Cáceres, que fue el que más jugó —fue el jugador que más jugó—, con Fernando Cardozo, con otros jugadores; con lo cual yo siento que son dos jugadores que nos están dando mucho, que corren muy parejo y qué bueno que así sea”.

Lea más: El Expreso acelera su marcha: Olimpia derrota a Recoleta en Itauguá

Asimismo, el DT reconoció que la percepción externa suele inclinarse hacia el carrilero internacional debido a su trayectoria, aunque ratificó que puertas adentro la realidad es bien distinta. “Me da la sensación de que ninguno se siente titular. Sí veo en la opinión pública, y quizás un poquito también en la prensa, la potencia del nombre de Tim Payne por todo lo que significa —y ustedes saben todo lo que pasó desde el Mundial a esta parte—, ustedes creen que está un escaloncito para arriba”.

Para cerrar, Sánchez respaldó el rendimiento de Payne —resaltando su inteligencia táctica y su injerencia directa en el segundo tanto del equipo—, pero devolvió los méritos a Cáceres para subrayar la tranquilidad con la que cuenta en esa zona de la defensa. “Para mí están los dos iguales; estoy muy contento con Tim, es un jugador inteligente. Hoy fue muy importante en el segundo gol, donde lo encontró desmarcando muy bien a Fernando hacia adelante, después Fernando hizo su parte. Pero Raúl también es un buen futbolista y, ya te digo, la verdad que no encontramos casi diferencia entre los dos y estamos muy satisfechos”.