Pablo Sánchez: “Estoy muy contento con Tim, es un jugador inteligente”

El estratega valoró el recorrido previo y el respaldo que le dio el plantel en momentos claves, destacando la paridad absoluta que observa en los entrenamientos y partidos. “Nosotros los últimos partidos del torneo pasado y la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana la logramos con Raúl Cáceres, que fue el que más jugó —fue el jugador que más jugó—, con Fernando Cardozo, con otros jugadores; con lo cual yo siento que son dos jugadores que nos están dando mucho, que corren muy parejo y qué bueno que así sea”.

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Asimismo, el DT reconoció que la percepción externa suele inclinarse hacia el carrilero internacional debido a su trayectoria, aunque ratificó que puertas adentro la realidad es bien distinta. “Me da la sensación de que ninguno se siente titular. Sí veo en la opinión pública, y quizás un poquito también en la prensa, la potencia del nombre de Tim Payne por todo lo que significa —y ustedes saben todo lo que pasó desde el Mundial a esta parte—, ustedes creen que está un escaloncito para arriba”.

Para cerrar, Sánchez respaldó el rendimiento de Payne —resaltando su inteligencia táctica y su injerencia directa en el segundo tanto del equipo—, pero devolvió los méritos a Cáceres para subrayar la tranquilidad con la que cuenta en esa zona de la defensa. “Para mí están los dos iguales; estoy muy contento con Tim, es un jugador inteligente. Hoy fue muy importante en el segundo gol, donde lo encontró desmarcando muy bien a Fernando hacia adelante, después Fernando hizo su parte. Pero Raúl también es un buen futbolista y, ya te digo, la verdad que no encontramos casi diferencia entre los dos y estamos muy satisfechos”.