Una montaña de los Alpes austríacos pierde su nombre y un metro de altura

En un comunicado, la entidad indicó que el pasado viernes 28 de agosto un grupo de alpinistas ascendió a la cumbre para retirar la placa conmemorativa instalada desde hace 38 años en honor al geógrafo, cartógrafo y glaciólogo austriaco Wolfgang Pillewizer (1911-1999).

Además, se eliminaron las piedras que en 1988 —momento en que se bautizó este pico hasta entonces anónimo— se apilaron intencionadamente para elevar la cima de 2.999 a 3.000 metros y cumplir así con el deseo de Pillewizer de dar nombre a un 'tres mil'.

La denominación ya desató controversia en su momento, dado que Pillewizer se afilió con apenas 20 años al Partido Nacionalsocialista (NSDAP) y a sus milicias paramilitares (SA), además de integrar posteriormente la Liga Nazi de Profesores (NSBD).

"A pesar de la prohibición del partido (en Austria) en junio de 1933, siguió siendo miembro ilegal y ejerció como jefe de unidad en las SA. Su meteórica carrera entre 1938 y 1945 lleva a la conclusión ineludible de que participó en la aplicación de la ideología racista e inhumana del régimen nazi", señala la nota del club.

Con esta acción, la organización busca "dejar de honrar la memoria de quienes fueron cómplices, perpetradores o beneficiarios del régimen".

"Al retirar la placa, nos distanciamos de un homenaje personal que no coincide con nuestra postura a favor de una sociedad abierta e inclusiva", afirmó Gerd Frühwirth, presidente de la sección del Alpenverein en Salzburgo.

El Club Alpino se encuentra ahora coordinando con la Comisión de Nombres Geográficos de Salzburgo y otros organismos competentes los trámites necesarios para que la elevación vuelva a figurar oficialmente sin nombre y con una altura de 2.999 metros en los mapas y bases de datos cartográficas.