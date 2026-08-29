Mercado 4: así plantean ordenar el caos vehicular sobre la avenida Rodríguez de Francia

El histórico desorden sobre la avenida Gaspar Rodríguez de Francia, en pleno corazón del Mercado 4, podría sumar una solución tras décadas de improvisaciones.

La Dirección del Mercado 4 y un equipo de estudiantes de Ingeniería de la Universidad Católica (UC) encararon un estudio para reordenar la circulación en la zona. La propuesta apuntaría a reducir un carril vehicular para transformarlo en una franja peatonal segura.

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Según detallaron, en la práctica, la avenida cuenta hoy con tres carriles teóricos para los vehículos; sin embargo, durante las horas pico se convierte en un cuello de botella con un solo carril circulando debido al estacionamiento en doble fila, la carga y descarga sin control a cualquier hora y el avance de los propios transeúntes sobre el asfalto.

Ante este problema de años, el plan propone asumir esa realidad, dejar dos carriles exclusivos y fluídos para el tránsito automotor y utilizar el espacio restante para la construcción de una vereda peatonal de resguardo que evite accidentes.

Medidas de bajo costo y reordenamiento de los comercios

La ingeniera civil Vanessa Sandoval explicó que la estrategia busca aplicar medidas de alto impacto visual y funcional, pero de bajo costo económico en una primera etapa de prueba.

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La idea es generar un colchón de seguridad o espacio de amortiguamiento entre las salidas de los pasillos de venta y el pavimento. Con esto se busca evitar el peligro cotidiano que enfrentan los compradores, quienes, al salir de realizar sus compras, terminan literalmente frente a las ruedas de los colectivos y camiones que cruzan por el lugar.

Por su parte, el director del Mercado 4, Alejandro Buzo, destacó que esta intervención urbanística se enmarca en un plan maestro consensuado con la academia y enfocado en potenciar el valor comercial y turístico del predio.

El proyecto incluye además la regularización de más de un centenar de puestos de venta instalados sobre la calzada desde hace más de 20 años. Se prevé además de la fijación de puntos logísticos específicos para que los camiones descarguen mercaderías mediante el trabajo de los carretilleros, sin trancar el paso de los colectivos.