Desarrollan un método magnético que permite detectar las falsificaciones de cerámica

El método, desarrollado por un equipo de investigación del Instituto Scripps de Oceanografía de la UC San Diego, Estados Unidos, y publicado este lunes en la revista PNAS, utiliza la impronta que deja el campo magnético de la Tierra en la arcilla durante su cocción.

El hallazgo será de gran ayuda para "los conservadores de museos, los arqueólogos e historiadores y las autoridades que luchan contra el comercio ilícito de antigüedades, el saqueo de yacimientos arqueológicos y la falsificación", explica el investigador principal, Yoav Vaknin.

El estudio explica que cuando se cuece la cerámica, adquiere la impronta del campo magnético terrestre, y cuando se enfría, esta señal queda sellada en las partículas más grandes, lo que se llama "magnetismo térmico".

Pero en las partículas más pequeñas, las señales nunca se estabilizan sino que fluctúan durante siglos, un fenómeno llamado "magnetismo viscoso".

Los autores descubrieron que el magnetismo viscoso se puede eliminar fácilmente recalentando la cerámica; cuanto más nueva sea la pieza, menor será la temperatura necesaria.

Para demostrarlo, tomaron diversos objetos de cerámica —algunos con miles de años de antigüedad, otros procedentes de tiendas de souvenirs de Jerusalén y otros de falsificaciones— y los hornearon a temperaturas que comenzaron en 50 °C y aumentaron progresivamente.

Así, descubrieron que cuando una pieza tiene más de mil años, la magnetización viscosa solo se puede eliminar a más de 112 °C, mientras que las muestras modernas pierden esta señal a temperaturas más bajas.

Ahora que el método está establecido, los investigadores pretenden aplicarlo a objetos cuya autenticidad es cuestionable en museos de todo el mundo y sugieren también que se use como prueba en juicios por presunta falsificación.