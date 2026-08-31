Tim Cook hizo de Apple un potente ecosistema de servicios pero deja pendiente la IA

Suceder al mítico Steve Jobs no era tarea fácil, pero Cook afrontó el reto y convirtió Apple en un gigante de 4 billones de dólares. Aunque su figura está muy lejos del carisma del fundador, su legado tiene diferentes lecturas, según expertos consultados por EFE.

El "mito del continuismo" de Cook es recurrente, afirma Enrique Dans, profesor de Innovación y Tecnología de IE Business School, quien no comparte esa visión, y subraya que la empresa es "un éxito financiero brutal, basado en innovación y en entrar en categorías nuevas de productos y servicios".

Aun reconociendo el éxito financiero, el balance queda en "tablas", con éxitos y fracasos, para el catedrático del Departamento de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Francisco Serradilla.

Cuando la empresa anunció que el 1 de septiembre John Ternus sucedería a Cook, destacó que los servicios han sido una de sus "principales áreas de interés", que crecieron hasta ser un negocio de más de 100.000 millones dólares. Apple Pay, Apple TV, Apple Music, Apple Fitness o iCloud, son algunas de las piezas de ese ecosistema.

Apple es "una empresa de servicios enormemente potente". Cook "cayó rápidamente en la cuenta" -dice Dans- de que, al sacar un producto físico, a las pocas semana hay clones mucho más baratos y "la única defensa son los servicios".

En ese sector, su idea "más brillante" fue Apple Pay, que la convierte prácticamente en un banco, porque intermedia muchísimos pagos y no guarda información de las compras. "Es fiel a su compromiso con la privacidad".

En estos 14 años, Cook consolidó y diversificó la gama iPhone, un producto que sigue funcionando y que va por delante de sus competidores, aunque "no ha innovado mucho", estima Serradilla.

Mejores cámaras, un procesador un poco más potente cada vez, sin presentar "nada revolucionario", porque "se han dedicado a mejorar de manera continuista el producto".

Cook desempeñó un papel fundamental en la creación de dispositivos ponibles, con la presentación en 2014 de Apple Watch y dos años después AirPods, que, según la empresa, son el reloj inteligente y los auriculares inalámbricos más populares del mundo.

AirPods "redefinió" los auriculares sin cable, pero en el reloj, tras su exitosa salida, no se han visto grandes innovaciones, en opinión de Serradilla, a quien le parece que se han centrado demasiado en el 'fitness', cuando hay quien lo quiere para hacer cosas más técnicas.

Ambos expertos coinciden en la trascendencia de la decisión, en 2020, de diseñar sus propios chips, Apple Silicon, de arquitectura ARM.

Dans indica que era una decisión muy compleja, pero "cuando eres capaz de buscar la diferenciación creando tus propios procesadores la empresa gana en complejidad y en capacidad de ofrecer cosas".

Esa transición, según Serradilla, "ha sido un éxito absoluto", y ahora mismo "un ordenador de Apple no tiene rival en el mercado".

En la otra cara de la moneda, la empresa ha conocido reveses y desarrollos aún pendientes. Serradilla, experto en IA, habla de la integración de la inteligencia artificial en su asistente de voz, Siri, que ya es "antiguo", para que sea capaz de interactuar con las aplicaciones.

Apple "ha ido muy lento", están tardando mucho en lograr una integración profunda de sus herramientas con la IA. A comienzos de este año, la empresa cerró un acuerdo con Google para que Gemini impulsara las nuevas funciones de Apple Intelligence y Siri.

También en la columna del 'debe' está Vision Pro, las gafas de realidad aumentada y virtual lanzadas en 2024, un producto que para Dans es interesante, pero "mal posicionado y a un precio imposible".

Lo positivo, en opinión de Serradilla, es que Apple las enfocó como herramienta de trabajo, pero tienen "muchos defectos" como el peso y la poca batería, sin olvidar el precio. Hasta ahora, recuerda, no se ha sacado ninguna nueva versión, aunque se hablaba de una posible 'lite', versión básica más barata.

Más allá de los aspectos económicos, Cook ha influido en el mundo tecnológico con "una posición militante fuerte y comprometida en temas tan arriesgados como la privacidad", remarca Dans.

Apple es -dice- la compañía que "ha plantado cara al resto del grandes tecnológicas diciendo que no iba a espiar a sus clientes bajo ningún concepto" y el propio Cook ha calificado la privacidad como un derecho fundamental.

El próximo día 9 de septiembre, al empresa celebrará su cita anual de presentación de dispositivos y, aunque Cook ya será presidente ejecutivo del consejo de administración, sin duda su huella estará en ese evento, convocado bajo el lema "Sorprende y brilla".