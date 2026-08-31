Petropar destinó millones en viáticos para cursos de empleados en Europa

En plena “economía de guerra”, Petropar destinó G. 108.525.459 en concepto de viáticos para funcionarios que viajaron a Italia y España entre el 10 y 20 de junio, según los datos abiertos publicados por la estatal. La planilla indica que los viajes se realizaron para participar en un Diplomado en Gestión de Gobierno y Liderazgo Político y un Seminario en Derecho Internacional y Asuntos Públicos.

Cuatro empleados recibieron altos viáticos para ir a estudiar a Europa unos días, más allá de sus elevados sueldos. Uno de ellos fue Nelson Galván, director de la Unidad de Contrataciones, quien recibió G. 31.255.767 en concepto de viáticos para los destinos señalados. En sus redes sociales mostró muchas fotos haciendo turismo y también aparece en imágenes compartidas por la universidad paraguaya que organizó el viaje, que informó en sus redes sobre la participación de estudiantes de posgrado en el seminario.

En junio, el salario de Galván alcanzó G. 28.457.889, según los datos proporcionados. El monto incluye bonificaciones por responsabilidad en el cargo, antigüedad, grado académico, gestión presupuestaria, peligrosidad (pese a ser administrativo) y un “complemento salarial” de G. 11 millones.

También viajó María José Almirón, quien figura en la planilla como “jefa de unidad”. Para ambos destinos recibió G. 31.255.767 en concepto de viáticos. Sus ingresos de junio fueron de G. 22.837.379, también gracias a las bonificaciones incluso por “peligrosidad”.

Otra de las funcionarias que viajaron fue Vanessa Iribas, directora comercial, quien recibió G. 31.255.767 en concepto de viáticos para los dos destinos. Su remuneración total el mes pasado fue de G. 31.645.510, de la misma manera, gracias a las gratificaciones.

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Asesora jurídica y coordinadora

La cuarta de la lista es Melissa Concepción Vera Franco, quien figura en la nómina como “asistente jefa interina” y recibió G. 14.758.138 en viáticos para participar del “Programa de Master en Derecho Público y Relaciones Internacionales”, desarrollado en Roma.

Su remuneración mensual supera los G. 21 millones, entre las distintas bonificaciones y el “complemento salarial”. En sus perfiles oficiales y en su cuenta de Linkedln se presenta como asesora legal de “jornada parcial” de Petropar y, paralelamente, dice ser coordinadora académica de Posgrado de la universidad privada organizadora de los cursos a los que acudieron los funcionarios.

No hay convenios entre Petropar

Ante una consulta a través del Portal Unificado de Información Pública, Petropar respondió que actualmente no existe ningún convenio específico firmado con esa u otra universidad. La estatal señaló, sin embargo, que sus funcionarios acceden a becas mediante el Instituto Nacional de la Administración Pública del Paraguay (INNAP) para estudiar en dos universidades privadas, pero ninguno de los que viajaron a Europa para estos cursos figura en la lista de becados. En el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas no aparece ningún contrato vigente para pasajes aéreos, por lo que no es posible determinar si la estatal cubrió los pasajes. Intentamos obtener la versión de Petropar, pero encargados de Prensa indicaron que estaban abocados al Rally y no estaban disponibles.

Diputados también pagó viáticos

En la misma comitiva también aparece Nery Rosalina González de Alderete, funcionaria de la Cámara de Diputados. Según el informe de viáticos difundido en el portal oficial del Congreso, participó del mismo seminario en Roma y del Diplomado en Madrid, viaje para los cuales recibió en total G. 11.309.404.

En la nómina correspondiente a julio figura como directora de Programación y Evaluación, cargo que ocupa desde 2023. Su remuneración total es de G. 23.627.900, entre salario, gastos de representación y bonificaciones. En sus informes entregados al titular de Diputados, Raúl Latorre, señaló que su participación en esos cursos tuvo como objetivo fortalecer su formación profesional en distintas áreas que competen a sus funciones (ver más detalles en la página 5).