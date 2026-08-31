Clima en Paraguay: Alerta de tormentas para Asunción y 13 departamentos

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en casi todo el territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, donde ya se registraban precipitaciones durante la madrugada.
Desde poco antes de las 4:00, la capital y 13 departamentos - San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Canindeyú y el sureste de Presidente Hayes - están bajo alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” durante el trascurso de la mañana.
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Las lluvias y tormentas continuarían mañana, martes, aunque principalmente se registrarían en departamentos del norte y este del país. Las condiciones del tiempo se normalizarían el miércoles, ya sin pronóstico de precipitaciones.
Fresco a cálido
El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido. Este lunes se esperan temperaturas máximas de 22 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 24 en Ciudad del Este y hasta 38 en el Chaco, con mínimas entre 17 y 24 grados a nivel nacional.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
19 °C
28 °C
San Pedro
19 °C
26 °C
Caacupé
18 °C
22 °C
Villarrica
18 °C
22 °C
Coronel Oviedo
18 °C
22 °C
Caazapá
18 °C
22 °C
Encarnación
17 °C
22 °C
San Juan Bautista
18 °C
22 °C
Paraguarí
18 °C
22 °C
Ciudad del Este
19 °C
24 °C
Asunción
18 °C
22 °C
Pilar
17 °C
22 °C
Pedro Juan Caballero
20 °C
32 °C
Salto del Guairá
20 °C
31 ºC
Pozo Colorado
19 °C
25 °C
Fuerte Olimpo
24 °C
38 °C
Mariscal Estigarribia
20 °C
27 °C
No se esperan cambios importantes en las temperaturas mañana, pero el miércoles los índices subirían levemente, con una máxima de 26 grados en Asunción.