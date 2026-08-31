Clima
31 de agosto de 2026 a la - 05:29

Clima en Paraguay: Alerta de tormentas para Asunción y 13 departamentos

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Desde las primeras horas de este lunes se registran lluvias en gran parte del territorio paraguayo. Asunción y 13 departamentos están bajo alerta por la posibilidad de más tormentas “moderadas a fuertes” durante la mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en casi todo el territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, donde ya se registraban precipitaciones durante la madrugada.

Desde poco antes de las 4:00, la capital y 13 departamentos - San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Canindeyú y el sureste de Presidente Hayes - están bajo alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” durante el trascurso de la mañana.

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Las lluvias y tormentas continuarían mañana, martes, aunque principalmente se registrarían en departamentos del norte y este del país. Las condiciones del tiempo se normalizarían el miércoles, ya sin pronóstico de precipitaciones.

Fresco a cálido

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido. Este lunes se esperan temperaturas máximas de 22 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 24 en Ciudad del Este y hasta 38 en el Chaco, con mínimas entre 17 y 24 grados a nivel nacional.

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

19 °C

28 °C

San Pedro

19 °C

26 °C

Caacupé

18 °C

22 °C

Villarrica

18 °C

22 °C

Coronel Oviedo

18 °C

22 °C

Caazapá

18 °C

22 °C

Encarnación

17 °C

22 °C

San Juan Bautista

18 °C

22 °C

Paraguarí

18 °C

22 °C

Ciudad del Este

19 °C

24 °C

Asunción

18 °C

22 °C

Pilar

17 °C

22 °C

Pedro Juan Caballero

20 °C

32 °C

Salto del Guairá

20 °C

31 ºC

Pozo Colorado

19 °C

25 °C

Fuerte Olimpo

24 °C

38 °C

Mariscal Estigarribia

20 °C

27 °C

No se esperan cambios importantes en las temperaturas mañana, pero el miércoles los índices subirían levemente, con una máxima de 26 grados en Asunción.