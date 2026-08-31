Clima en Paraguay: Alerta de tormentas para Asunción y 13 departamentos

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en casi todo el territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, donde ya se registraban precipitaciones durante la madrugada.

Desde poco antes de las 4:00, la capital y 13 departamentos - San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Canindeyú y el sureste de Presidente Hayes - están bajo alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” durante el trascurso de la mañana.

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Las lluvias y tormentas continuarían mañana, martes, aunque principalmente se registrarían en departamentos del norte y este del país. Las condiciones del tiempo se normalizarían el miércoles, ya sin pronóstico de precipitaciones.

Fresco a cálido

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido. Este lunes se esperan temperaturas máximas de 22 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 24 en Ciudad del Este y hasta 38 en el Chaco, con mínimas entre 17 y 24 grados a nivel nacional.

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Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 19 °C 28 °C San Pedro 19 °C 26 °C Caacupé 18 °C 22 °C Villarrica 18 °C 22 °C Coronel Oviedo 18 °C 22 °C Caazapá 18 °C 22 °C Encarnación 17 °C 22 °C San Juan Bautista 18 °C 22 °C Paraguarí 18 °C 22 °C Ciudad del Este 19 °C 24 °C Asunción 18 °C 22 °C Pilar 17 °C 22 °C Pedro Juan Caballero 20 °C 32 °C Salto del Guairá 20 °C 31 ºC Pozo Colorado 19 °C 25 °C Fuerte Olimpo 24 °C 38 °C Mariscal Estigarribia 20 °C 27 °C

No se esperan cambios importantes en las temperaturas mañana, pero el miércoles los índices subirían levemente, con una máxima de 26 grados en Asunción.