Nvidia invierte 3.500 millones de dólares en la taiwanesa MediaTek para desarrollo de IA

El entendimiento, anunciado el lunes por ambas empresas en un comunicado conjunto, supone una "ampliación" de la colaboración ya existente entre Nvidia y MediaTek e implica, según Bloomberg, la mayor inversión directa de la firma californiana fuera de Estados Unidos hasta la fecha.

Bajo este acuerdo, MediaTek adoptará la plataforma NVLink Fusion de Nvidia para integrar su tecnología en los sistemas de los grandes proveedores de servicios en la nube. Ambas compañías reforzarán también su cooperación en el desarrollo de plataformas de IA para ordenadores personales y automóviles.

"Las compañías combinan las plataformas de computación acelerada, IA, gráficos y software de Nvidia con el liderazgo de MediaTek en silicio personalizado, computación de alto rendimiento, diseño de sistemas en chip de bajo consumo energético, empaquetado avanzado, interconexiones y conectividad", expone el comunicado.

En declaraciones recogidas por el mismo texto, el fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, definió a MediaTek como "una de las principales empresas de semiconductores del mundo, con una experiencia excepcional en diseño de sistemas en chip, conectividad, rendimiento líder y eficiencia energética".

"Juntos, estamos creando plataformas que llevan la computación acelerada de Nvidia a nuevos mercados y ofrecen a los clientes la libertad de crear sistemas de IA diferenciados a gran escala", aseveró.

La inversión de Nvidia se enmarca en una emisión de bonos convertibles de 3.900 millones de dólares lanzada por MediaTek, en la que, según Bloomberg, también participaron Alphabet, matriz de Google, y otros inversores.

Este acuerdo forma parte de los esfuerzos de Nvidia por garantizar que el futuro de la IA se base en su propia plataforma de hardware: la semana pasada, la también estadounidense Amazon anunció que añadirá 2 millones de unidades de procesamiento gráfico adicionales de Nvidia a sus centros de datos en los próximos dos años.

Tras el anuncio de esta colaboración, los títulos de MediaTek que cotizan en la bolsa de Taipéi se dispararon un 9,94 % en la apertura de este martes, alcanzando de esta forma su límite diario, hasta los 4.315 dólares taiwaneses (136,48 dólares, 117,56 euros) por acción.

Conocida en todo el mundo por el diseño de chips para teléfonos inteligentes, MediaTek se ha beneficiado fuertemente del auge de la inteligencia artificial en los últimos meses: sus acciones en el parqué local se han disparado un 217,28 % en el último año y han catapultado su valor bursátil hasta unos 218.855 millones de dólares, lo que la consolida como la segunda mayor compañía de la isla por capitalización, solo por detrás de TSMC.

MediaTek ya había colaborado con Nvidia en la creación del RTX Spark, un "superchip" para ordenadores personales de Windows que busca desafiar el histórico dominio de Intel y AMD en este segmento.