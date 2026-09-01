Startup uruguaya Guska es seleccionada para integrar la aceleradora MassBio Drive

Este es uno de los programas de aceleración más relevantes para empresas biotecnológicas emergentes del ecosistema Boston-Cambridge, según explicó el Pasteur en un comunicado.

Fundada por los investigadores Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno, quienes durante la pandemia del coronavirus desarrollaron a nivel local un test de diagnóstico molecular de covid-19 por la técnica RT-PCR, la compañía forma parte de las cinco startups que componen el grupo de la edición otoño 2026, junto a tres empresas de Boston (Estados Unidos) y una de Países Bajos.

El programa tiene una duración de ocho semanas y está dirigido a startups en etapa temprana que utilizan inteligencia artificial y aprendizaje automático para transformar el descubrimiento y desarrollo de fármacos, añadió el Pasteur.

"Durante ese período, Guska se conectará con mentores especializados, validará su hoja de ruta preclínica y regulatoria, y genera vínculos con inversores, compañías farmacéuticas, instituciones académicas y centros clínicos del ecosistema de Boston", detalló.

La compañía uruguaya fue elegida "por su propuesta de desarrollar virus oncolíticos de ARN programados mediante biología sintética para atacar tipos de cáncer de alta agresividad, como glioblastoma y cáncer de páncreas".

"Estos virus están diseñados para replicarse selectivamente en células tumorales, destruirlas y activar una respuesta inmune contra el tumor. Uno de los aspectos diferenciales de su postulación fue la plataforma guiada por inteligencia artificial que la compañía está desarrollando", indicó el Pasteur.

En febrero de 2024, el Institut Pasteur de Montevideo lanzó LAB+, la desarrolladora de empresas emergentes basadas en conocimiento científico que, en una primera ronda de inversiones, financió con cinco millones de dólares a cuatro startups uruguayas. Guska fue una de las seleccionadas.