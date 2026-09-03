La UE concede becas a 19 proyectos liderados por científicos noveles en centros españoles

Además, 24 de los 421 galardonados son de nacionalidad española, la cuarta más representada tras Alemania, Italia y Francia.

De las 19 becas con sede en España, ocho son de Ciencias de la Vida, otras ocho de Físicas e Ingeniería y tres de Ciencias Sociales y Humanidades.

Los proyectos abarcan disciplinas muy diversas: desde la cosmología, con dos investigaciones sobre el uso de lentes gravitacionales y sondas múltiples para estudiar la aceleración del universo, hasta la física cuántica, con un proyecto sobre simuladores de átomos neutros.

El CSIC es la institución española que más becas concentra, con cuatro proyectos, seguido de la Universidad de Valencia, con dos.

El resto se reparte entre centros como la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Granada, el instituto catalán IREC, el CNIC, el Hospital del Mar, la Universidad del País Vasco, la Universidad Complutense y la Carlos III de Madrid, entre otros.

Entre los proyectos seleccionados, el ERC destacó el de María Isabel Navarro Mendoza, investigadora Ramón y Cajal que se incorporará a la Universidad de Murcia.

Su proyecto "SynCity" investigará los hongos Mucorales, causantes de la mucormicosis u "hongo negro", una infección con alta mortalidad y resistente a la mayoría de antifúngicos.

"Más de 50 nacionalidades están representadas entre estos investigadores", aseguró la presidenta del ERC, Maria Leptin, en un comunicado.

Estas becas "les darán la independencia y el apoyo que necesitan al inicio de su carrera para ampliar las fronteras de la ciencia. Esta es la mejor inversión que podemos hacer para reforzar nuestra base de investigación y el futuro de Europa", valoró.

Además, de los 21 galardonados que residen en la actualidad fuera de Europa, 20 proceden de Estados Unidos, frente a un total de once investigadores externos el año pasado.

"Su decisión refleja el creciente atractivo de Europa para la investigación de vanguardia y es una señal alentadora de que la UE está ayudando a atraer a la próxima generación de talento científico", declaró a su vez la comisaria europea de Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva.

Cada beca "Starting Grant" aporta hasta 1,5 millones de euros durante un máximo de cinco años a investigadores en fase inicial de carrera.

La convocatoria de este año batió récord de solicitudes, con 4.807 propuestas, un 22 % más que el año anterior, de las que solo se financió el 8,8 %. EFE