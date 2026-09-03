Richard Ortiz tras el empate ante Guaraní: “Es como un sabor a derrota”

Lejos de conformarse con la unidad rescatada sobre el final, Ortiz catalogó el resultado con un dejo de amargura por el trámite del encuentro. “Es como un sabor a derrota, obviamente queríamos ganar, pero creo que regalamos el primer tiempo, hay muchas cosas por corregir”.

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La falta de profundidad y el recurso de la desesperación

Analizando los problemas futbolísticos que sufrió el Decano para vulnerar el orden defensivo del rival, el capitán señaló los aspectos tácticos que no salieron según lo planificado durante la semana. “Nos falta profundizar, por ahí nos costó un poco eso, encontrar el hombre libre que habíamos entrenado. Pero bueno, son cosas que pasan, obviamente ahora a descansar y pensar ya para el próximo partido”.

Ante la insistencia de centros en el tramo final del compromiso, el referente justificó el recurso empleado debido a la urgencia del marcador y las características de los delanteros en cancha. “Claro, teníamos dos tanques (Gabriel Ávalos y Hugo Sandoval) ahí que teníamos que utilizar y bueno, utilizamos hoy y la desesperación nos lleva a eso”.

Para cerrar, consultado sobre si lamentaban cortar la buena racha de victorias consecutivas que venía arrastrando el equipo, el mediocampista reafirmó la mentalidad ganadora del plantel y pidió dar vuelta la página rápidamente de cara al duelo del domingo ante Sportivo Trinidense. “La verdad que sí, queríamos ganar, obviamente queríamos sumar y nada, falta mucho todavía, así que ahora tranquilo, a descansar y pensar para el próximo partido”.