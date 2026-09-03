La UE insiste que no ve avances suficientes de Meta para proteger a los menores online

"Lo que está claro es que no tenemos nada satisfactorio sobre la mesa que nos permita cerrar el caso. Eso es un hecho", afirmó el portavoz comunitario Thomas Regnier en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

Frente a las críticas de lentitud, Regnier defendió los plazos de Bruselas: "El caso en EE.UU. tardó tres años y el acuerdo se aplicará a lo largo de diez años, (así que) son trece años" en total, dijo, frente a los "dos años" que ha tardado la Comisión en llegar a conclusiones preliminares similares bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

"Queremos ser rápidos y eficaces y haremos cumplir nuestra legislación con firmeza", remachó.

Además, el portavoz insistió en que Bruselas no cerrará el caso con medidas parciales: "No vamos a cerrar el caso con una o dos salvaguardas. No es para eso para lo que se ha construido la DSA".

Una investigación de la Comisión concluyó de forma preliminar el 10 de julio que el diseño "adictivo" de Instagram y Facebook incumple la DSA, al no haber evaluado Meta adecuadamente los riesgos que ciertas funciones -como el 'scroll' infinito, la reproducción automática, las notificaciones 'push' y los sistemas de recomendación personalizados- representan para el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables.

Meta se enfrenta a una multa de hasta el 6 % de su facturación mundial anual si se confirman las conclusiones preliminares de julio, lo que podría superar los 11.000 millones de euros.

Regnier confirmó que "Meta está dialogando con la Comisión" de forma continua, pero remarcó que la vía de la DSA no es la única y que Bruselas prepara una propuesta específica sobre el uso de redes sociales por menores, que se presentará "un poco más adelante".

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene previsto perfilar las líneas de esa futura propuesta sobre el acceso de menores a las redes sociales en su discurso sobre el Estado de la Unión, programado para el 16 de septiembre en Estrasburgo (Francia).

Asimismo, la Comisión confirmó hoy la recepción de una carta fechada el miércoles y firmada por 51 eurodiputados, liderada por la liberal francesa Stéphanie Yon-Courtin, que reclama al Ejecutivo comunitario actuar "sin más demora" contra Meta.