¿Se alejará de Cartes? Bachi Núñez habla de su futuro político tras la crisis en HC

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, evitó definir su futuro político en Honor Colorado tras la crisis desatada por la decisión de Horacio Cartes de impulsar a Juan Carlos Baruja como precandidato presidencial, en detrimento de Pedro Alliana.

“Bachi Núñez tiene su pase, no tiene nadie”, expresó el legislador haciendo una analogía con el mercado de pases del fútbol, para dejar en claro que su postura dependerá de una decisión propia y no de imposiciones de otros dirigentes.

Núñez aseguró que mantiene un “gran aprecio” tanto por Cartes como por Alliana y admitió que elegir entre ambos sectores representa una decisión difícil.

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Bachi Núñez reconoce un quiebre en Honor Colorado

El titular del Congreso confirmó que la decisión de Cartes de retirar su respaldo a la precandidatura presidencial de Alliana generó una fractura dentro de Honor Colorado.

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“Desde luego hay un quiebre”, afirmó, aunque insistió en que el diálogo debe prevalecer ante el nuevo escenario político.

Según Núñez, la crisis podría recomponerse mediante conversaciones entre los principales referentes, pero también podría derivar en decisiones políticas que impliquen la conformación de un nuevo movimiento.

“Todo se puede recomponer, así como todo puede avanzar también a decisiones políticas de los actores políticos”, sostuvo.

Anuncia reunión con Cartes y confirma conversación con Alliana

Núñez reveló que solicitará una reunión con Horacio Cartes para conocer la situación interna y el rumbo que tomará Honor Colorado. Según indicó, el encuentro podría concretarse este miércoles.

Además, confirmó que conversó con Pedro Alliana ayer, después de que se conociera la decisión de Cartes de impulsar a Juan Carlos Baruja para la precandidatura presidencial.

Ante esta situación, Núñez afirmó que no se apresurará a tomar una decisión y que primero buscará dialogar con los actores políticos involucrados.

“Bachi va a estar siempre donde el Partido Colorado salga ganando”, manifestó.

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Alliana sigue mejor posicionado, según Bachi Núñez

El presidente del Congreso reconoció que Alliana continúa siendo el precandidato mejor posicionado dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), aunque señaló que la figura de Baruja comenzó a instalarse en la discusión interna.

“Actualmente, Alliana sigue siendo el mejor posicionado dentro del partido. Sobre Baruja, ahora se instaló una candidatura. Hay que darle tiempo a los actores políticos”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de que Honor Colorado sostenga dos precandidaturas presidenciales, Núñez indicó que esa decisión dependerá de Horacio Cartes, líder del movimiento.

Advierte sobre el escenario electoral de 2028

Ante las afirmaciones de senadores cercanos al líder cartista de que Alliana tendría pocas posibilidades electorales sin el respaldo de Cartes, el titular del Congreso advirtió que la ANR podría enfrentar dificultades si su principal referente no trabaja activamente por el partido.

“Para mí, el partido, una vez que terminen las internas con un Cartes desmotivado y no trabajando, vamos a tener serios problemas para el 2028”, declaró.

Sin embargo, manifestó su confianza en que Cartes respaldará a la ANR, independientemente de quién resulte elegido como candidato. “Creo que Cartes va a apoyar al partido, sea quien sea. Él vino para quedarse”, sostuvo.

Pese a las tensiones por las precandidaturas, Núñez consideró que la ANR “goza de buena salud” tras la amplia victoria obtenida en las elecciones municipales del pasado 4 de octubre.

Descarta temor a perder la presidencia del Congreso

Por otro lado, el senador respondió a las versiones sobre un supuesto condicionamiento del sector identificado con el denominado peñismo, que buscaría que acompañe la precandidatura de Alliana bajo la amenaza de apartarlo de la presidencia del Congreso.

Núñez señaló que colegas de distintas bancadas le ratificaron su respaldo durante las últimas semanas, en reconocimiento a su gestión al frente del Poder Legislativo.

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“Si quieren hablar de una posible salida de mi presidencia, hablemos, pero yo no veo eso”, afirmó.

Asimismo, aseguró que no teme perder el cargo y minimizó las amenazas o los condicionamientos denunciados por su colega Silvio “Beto” Ovelar, al señalar que esa situación ya se había presentado la semana anterior.