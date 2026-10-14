¿Pacto o institucionalidad? Wiens opina sobre el trasfondo del encuentro entre Abdo y Cartes

El exministro y referente político Arnoldo Wiens se pronunció sobre el sorpresivo encuentro entre los expresidentes Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes, desmarcando la reunión de cualquier especulación o acuerdo de índole electoral.

Según Wiens, el eje central de la cumbre responde estrictamente a una profunda preocupación por la estabilidad institucional y la credibilidad del Banco Central del Paraguay (BCP).

Wiens enfatizó que la imagen de ambos líderes proyecta un mensaje de concordia ante la coyuntura crítica que atraviesa el sistema financiero. “Yo creo que la foto de esta reunión de hoy abriga en muchos paraguayos una esperanza de reencauzar algunas cuestiones importantes institucionales en la República”, afirmó.

Asimismo, resaltó la predisposición de ambos exmandatarios para posponer sus diferencias personales en función de un fin superior. “Dos expresidentes de la República, recientemente, que ya no están pugnando por el poder porque ya no pueden constitucionalmente, se reúnen para decir: ‘dejamos de lado nuestras diferencias, anteponemos los intereses superiores de la República, especialmente la institucionalidad’”, subrayó.

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Sin agenda electoral y foco en el BCP

Ante las versiones que sugerían un acercamiento político de cara a futuras candidaturas o chapas unificadas, Wiens fue enfático al aclarar que los movimientos políticos continúan por vías independientes.

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“Hasta donde tengo conocimiento, no se han tratado temas electorales, no estaban en la agenda, sino que era un tema institucional de la República el tema principal, la cuestión de la institucionalidad del Banco Central del Paraguay, de cuidar al sistema financiero y, en ese sentido, yo celebro esta reunión”, aseveró.

Agregó que este diálogo trasciende las fronteras partidarias o internas: “Esto no significa que nadie se fue de un movimiento a otro. Aquí lo que nos estiró es el amor a la patria, a la institucionalidad y al futuro de la República y yo creo que todo paraguayo de bien debe entender que ese es el contexto de esta reunión”.

Para el exsecretario de Estado, la consecuencia directa de esta cumbre debe ser un cambio de rumbo inmediato por parte del Poder Ejecutivo. “La consecuencia de esto debe ser que el presidente de la República tome medidas correctivas, entre ellas lo que algunos referentes sugieren es la separación del cargo del presidente del Banco Central y por qué no de algunos de los directores”.

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Wiens advirtió sobre el riesgo de poner en juego los logros económicos obtenidos por el país en el último cuarto de siglo, incluyendo la calificación de grado de inversión. De no darse las correcciones necesarias, advirtió que la clase política debe mantenerse firme en la defensa de los activos estatales.

“No podemos poner en riesgo los fondos públicos de los aportantes del IPS, tenemos que cuidar los bienes que son del Estado, que son sagrados, y como clase política tenemos esa obligación de cuidar a nuestra gente”, concluyó.