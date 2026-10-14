Crisis en Honor Colorado: temen “golpe” a Bachi Núñez en el Congreso

La fractura desatada en el oficialismo tras la decisión de desplazar a Pedro Alliana de la chapa presidencial oficialista para las elecciones del 2028 sigue generando coletazos en el Parlamento.

En medio de este escenario de tensión, el senador Silvio “Beto” Ovelar reveló que la bancada debió abroquelarse para proteger la presidencia de Basilio Núñez ante posibles maniobras de sectores oportunistas.

“Y cuando se dan este tipo de quiebres, muchas veces los pescadores de río, en río revuelto, pueden tener éxito. Entonces, como primera medida, nosotros, en base a la experiencia, acordamos primero garantizar la gobernabilidad aquí en el Senado y con eso creo que damos también un marco de tranquilidad a los compañeros y compañeras”, afirmó Ovelar al ser consultado sobre un posible intento de destitución o golpe contra Bachi Núñez.

Ovelar, quien reconoció que públicamente ya había tomado postura a favor de Alliana hace tiempo, dio por sentado que el quiebre con el sector de Horacio Cartes ya no tiene marcha atrás. Al ser consultado sobre si las partes aún podían sentarse a negociar, fue categórico: “Yo creo que es muy difícil la recomposición”.

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Ante la pregunta de si migraría a un nuevo bloque liderado por Alliana, el legislador no dudó: “Sí, yo estoy comprometido con Pedro Alliana y creo que hoy, lamentablemente, las cartas ya están echadas. Yo tenía, abrigaba un mínimo de esperanza de que se pudiera acordar internamente”.

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Para Ovelar, el masivo apoyo de gobernadores, diputados y dirigentes hacia Alliana responde a su trabajo político territorial: “El compañero Pedro Alliana está cosechando lo que sembró. No, no creo que haya un mejor articulador político que Pedro Alliana. Con diputados, con senadores, con gobernadores. Y bueno, él construyó un ejército de correligionarios que hoy acompañan su decisión”.

Asimismo, destacó que Alliana demostró temple ante la crisis: “Mostró que tiene carácter, porque hay que tener carácter para plantarse en una circunstancia como esta”.

El liderazgo de Cartes y el desafío electoral

Pese a ratificar su lealtad al exvicepresidente y actual titular de la ANR desplazado de la chapa, Ovelar reconoció el enorme peso político de Horacio Cartes dentro de la estructura partidaria, aunque cuestionó el orden de la chapa que impuso con Juan Carlos Baruja.

“Don Horacio Cartes no solamente es el líder mejor posicionado, es el líder hegemónico más fuerte de la política nacional, no solamente del Partido Colorado”, afirmó.

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Sin embargo, sobre la decisión de priorizar a Baruja por encima de Alliana, opinó: “Si ustedes hacen memoria, la dupla que yo planteaba era Aliana-Baruja. Baruja como vicepresidente. Ahora, invertir el orden creo que es incorrecto. Yo creo que Aliana es más que Baruja en este momento”.

Finalmente, respecto al futuro político de Alliana y la conformación de su fórmula presidencial, Ovelar sugirió total libertad para la selección del candidato a vicepresidente

“A mí me parece que Alliana hoy tiene las manos desatadas. Así lo percibí ayer en esa conferencia de prensa. Lo peor que podríamos hacer hoy los integrantes del equipo que acompaña a Alliana es imponerle o un senador o un diputado o un gobernador o un ministro. No. Él tiene que tomarse el tiempo necesario y evaluar quién es el compañero de fórmula que le va a sumar”, concluyó.