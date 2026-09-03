Tesla presenta en Texas el Cybercab, su apuesta por los robotaxis autónomos

El Cybercab es un automóvil eléctrico de dos plazas, con puertas que se abren hacia arriba y sin volante ni pedales, por lo que depende completamente del sistema de conducción autónoma desarrollado por Tesla.

Antes del lanzamiento de este jueves, que tuvo lugar en un evento privado, Tesla registró 45 de estos nuevos vehículos ante el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés), según informó el diario local Austin American-Statesman.

El coche pesa 3.113 libras (unos 1.412 kilogramos), utiliza una batería de iones de litio y cuenta con un motor eléctrico de 219 caballos de potencia y tracción delantera, según documentos presentados en mayo por la compañía ante la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés).

Los documentos registran una autonomía combinada no ajustada de 418,2 millas (unos 673 kilómetros), aunque se trata de un resultado de laboratorio y no de la cifra definitiva de autonomía que aparecerá en la etiqueta comercial del vehículo.

Tesla mostró por primera vez el diseño del Cybercab en octubre de 2024, durante un evento celebrado en un estudio cinematográfico de Los Ángeles (California), y comenzó su producción en abril pasado, aunque Musk advirtió entonces que el ritmo inicial de fabricación sería "muy lento".

La empresa ya ofrece un servicio limitado de robotaxis con vehículos Model Y en varias ciudades de Texas y Florida. Tesla asegura que parte de su flota ya opera sin supervisión a bordo.

El programa comenzó como un proyecto piloto en Austin en junio de 2025 y posteriormente se extendió a otras ciudades.

En su última conferencia con inversores para presentar sus resultados financieros, celebrada en julio, Tesla aseguró que su flota había acumulado más de 380.000 millas (unos 611.000 kilómetros) de conducción sin supervisión en seis ciudades de dos estados.

Musk ha sostenido desde hace años ante los inversores que la conducción autónoma será uno de los pilares del crecimiento y del valor futuro de Tesla, cuya actividad tradicional de fabricación de vehículos eléctricos afronta una competencia cada vez mayor, especialmente por parte de empresas chinas.

Sin embargo, Tesla todavía se encuentra muy por detrás de Waymo, propiedad de Alphabet, la matriz de Google, que lanzó su servicio comercial Waymo One en 2018 y abrió al público general sus viajes completamente sin conductor en 2020.

Waymo se consolidó como el principal operador de robotaxis de EE.UU. y asegura que sus vehículos habían recorrido, hasta finales de marzo, más de 220 millones de millas (unos 354 millones de kilómetros) en modo totalmente autónomo.

La compañía ofrece viajes en 14 ciudades estadounidenses y tiene cerca de un millar de vehículos autónomos registrados en Texas, frente a los 420 de Tesla, de los cuales solo 45 son Cybercabs.

Otro competidor es Zoox, propiedad de Amazon, que también desarrolló un vehículo sin volante ni pedales. La compañía lanzó en agosto su servicio comercial en Las Vegas y ha iniciado pruebas o labores de mapeo en ciudades como Austin, Miami, Houston y San Diego.

En julio, Zoox recibió una exención temporal del Gobierno federal que le permite desplegar comercialmente hasta 2.500 vehículos por año durante dos años.

También participan en el sector empresas como May Mobility, que despliega vehículos autónomos a través de Uber en Arlington (Texas), y Motional, controlada mayoritariamente por Hyundai y enfocada en el desarrollo de robotaxis de nivel 4 de automatización.