Rossana González contesta acusaciones de “planillerismo” y desmiente vínculo de su hija en Itaipú Binacional

En medio del conflicto entre el sector de la salud pública y el Poder Ejecutivo, la doctora Rossana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), salió al paso de las acusaciones vertidas en su contra que cuestionan su desempeño profesional y la supuesta vinculación irregular de allegados en instituciones del Estado.

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Frente a las versiones que señalaban que no ejerce la medicina en el ámbito asistencial, la titular del gremio aclaró en entrevista radial con ABC Cardinal que ejerce como médica laboral en el Hospital Materno Infantil San Pablo y que sus tareas están debidamente documentadas e integradas al sistema institucional.

“Yo trabajo en el Hospital San Pablo, soy médico laboral. Estoy ahí los martes y los viernes, y trabajo muchísimo con los funcionarios. Es una rama de la medicina que se dedica a la salud de los funcionarios de una empresa, de un hospital. Pedí en algún momento que me habiliten el GIS para eso, pero yo realmente tengo mi trabajo. Mi trabajo es médico y está totalmente reflejado en archivos y también en un sistema informático”, aseveró la doctora González.

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Aclaración sobre la situación de su hija y denuncias de nepotismo

Durante el intercambio, la dirigente sindical fue consultada sobre la supuesta permanencia de su hija, Allison Di María Colmán González, en la Entidad Binacional Itaipú. González desmintió categóricamente que su hija sea funcionaria o continúe dentro de la institución, explicando que se trató de una pasantía académica ya concluida y descartó cualquier tráfico de influencias.

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🔶 "Trabajo de sol a sol. Realmente no soy badulaque, trabajo y cumplo con mi trabajo. Trabajo en el Hospital San Pablo y soy médico laboral. Trabajo con los funcionarios. Medicina laboral es una rama de la medicina que… pic.twitter.com/pnXYo8njCs — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 3, 2026

“Ella no está en Itaipú ni está en Itaipú Binacional. Tengo entendido que hizo una pasantía universitaria ahí, como lo puede hacer cualquier paraguayo. No es funcionaria de la institución. Hizo una pasantía universitaria y ya no está en la institución”, puntualizó.

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Al ser requerida sobre si intervino en dicho ingreso, la titular del Sinamed enfatizó la imposibilidad de direccionar nombramientos, dada su postura crítica hacia los diferentes gobiernos.

“¿Vos pensás que a mí me van a dar los pulgares? Yo no soy nada del Estado, yo no tengo una función (política), soy una funcionaria sin cargo dentro de la función política. Todos tendríamos que entrar por concurso”, remarcó.

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Ante acusaciones de supuestos vínculos con el expresidente Mario Abdo Benítez, dijo que el anterior mandatario la acusaba de ser cercana a Horacio Cartes. “Él me bloqueó por lo que yo decía en ese entonces. Incluso me llegó a tratar de cartista porque me llamaban mucho de los canales de ese grupo”, subrayó.

Atención a los recursos del Estado y la lucha sindical

González encuadró los ataques personales como un intento de desviar la atención de los reclamos de fondo que exige el gremio médico, los cuales incluyen mejoras edilicias, insumos, el pago por días feriados y el reajuste sobre el salario piso para los profesionales.

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Asimismo, denunció la presencia de cuentas falsas y ataques coordinados hacia su figura a medida que se intensifican las negociaciones:

“Hay trolls, hay bots, porque vos ves los perfiles y es un ataque constante a mi persona. O sea, de todo ya me inventaron. Mi único objetivo es llegar a esta meta que hoy tenemos trazada y después trabajar la ley de la carrera médica para que el que esté mejor formado gane mejor», expresó.

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Por último, la secretaria general del Sinamed valoró la asignación de mayor presupuesto para la compra de insumos, pero aseguró que el gremio mantendrá un rol vigilante sobre la ejecución presupuestaria:

“Son 260 millones de dólares más que van a dar para medicamentos. Nosotros estamos superfelices con ese logro. Ahora nos vamos a poner en la función de que el año que viene, con el presupuesto vamos a estar como contralores, viendo en qué se van a gastar, cómo se va a gastar”, concluyó.