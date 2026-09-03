Video: escrachan a Santiago Peña y reclaman sede del IPS en J. Eulogio Estigarribia

Los manifestantes exigieron al mandatario la habilitación de una sede del Instituto de Previsión Social (IPS) en J. Eulogio Estigarribia, distrito ubicado en el departamento de Caaguazú.

El acto en J. Eulogio Estigarribia se desarrolló en la mañana de este jueves en el marco del lanzamiento oficial de la campaña de siembra de soja. Durante la presencia del jefe de Estado, un grupo de pobladores aprovechó la ocasión para exteriorizar su malestar por la falta de atención del IPS en la zona.

Los manifestantes señalaron que la ciudad, considerada uno de los principales polos industriales y productivos del departamento de Caaguazú, cuenta con más de 3.000 asegurados del IPS, pero no dispone de una sede propia del instituto.

Ante esta situación, los asegurados deben trasladarse aproximadamente 40 kilómetros hasta la ciudad de Caaguazú para acceder a los servicios del IPS, mientras que otra alternativa es viajar hasta Coronel Oviedo, ubicada a casi 100 kilómetros, según manifestaron.

Los pobladores cuestionaron además que la atención que reciben en los servicios disponibles no reúne las condiciones necesarias para responder a las necesidades de los asegurados, por lo que reclamaron una solución concreta al Gobierno.

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Durante el escrache, Peña intentó responder a los reclamos, recordando que en el departamento de Caaguazú, específicamente en Coronel Oviedo, fue construido el Hospital General de Coronel Oviedo, un establecimiento de alta complejidad.

Sin embargo, los manifestantes rechazaron el argumento del mandatario, señalando que Coronel Oviedo se encuentra a casi 100 kilómetros de J. Eulogio Estigarribia y que trasladarse hasta allí representa un importante sacrificio económico para los pobladores que necesitan atención médica.

También cuestionaron que el Hospital General de Coronel Oviedo se encuentra prácticamente saturado, por lo que consideran que la habilitación de una sede del IPS en J. Eulogio Estigarribia permitiría descongestionar los servicios y facilitar el acceso a la atención médica para los asegurados de la zona.

Además de la sede del IPS, los pobladores solicitaron al presidente fortalecer el centro de salud local, mediante la provisión de insumos y la incorporación de médicos especialistas, debido a las dificultades que actualmente atraviesa el establecimiento.