Cerro Porteño: Los convocados de Gustavo Costas con el regreso de los separados y la vuelta de...

Cerro Porteño reveló la nómina de convocados de Gustavo Costas para enfrentar a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El entrenador argentino, que debutó con empate 1-1 ante Libertad en La Nueva Olla, eligió a 23 jugadores entre los que aparecen los separados y figura el regreso de un titular.

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Con la llegada de Costas, los futbolistas marginados del plantel volvieron a activar con el resto del grupo y fueron llamados al segundo juego del DT: el defensor Abel Luciatti y los mediocampistas Cristian Paredes y Gastón Giménez. Todos no habían formado parte de los planes de Ariel Holan, entrenaron al margen, pero no rescindieron sus contratos.

Cerro Porteño: Los convocados vs. Recoleta FC

Manuel Roffo Jorge Morel Lucas Merolla Derlis Rodríguez Cristhian Paredes Ángel Martínez Guillermo Benítez Lucas Quintana Blas Riveros Iván Ramírez Ariel Gamarra Pablo Vegetti Gustavo Velázquez Jonatan Torres Carlos Franco Gastón Giménez Ignacio Aliseda Abel Luciatti Carlos Chena Marcelo Chaparro Freddy Noguera Amín Cristaldo Josué Servín

¿Cuántos partidos jugaron los separados en la temporada 2026?

En 2026, Giménez solo disputó 5 partidos, todos en el torneo Apertura (último 21/03, 3-2 vs. Libertad). Por su lado, Paredes registra 10, 9 en el torneo Apertura y 1 en Copa Libertadores (último, 15/05, 1-3 vs. Sportivo Trinidense), mientras que Luciatti, suma 5, 4 en el torneo Apertura y 1 en Copa Libertadores (último, 24/05, 2-0 vs. Rubio Ñu).

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¿Después de cuántos partidos vuelve Blas Riveros a una convocatoria?

Blas Riveros retorna para la octava fecha del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El lateral izquierdo, que no disputó ningún partido de la Copa Libertadores 2026, vuelve después de estar ausente en las últimas 7 presentaciones del Ciclón: 4 por Liga, 2 en el certamen internacional (8vos. con Palmeiras) y 1 en Copa Paraguay.

En la temporada, Riveros solo tiene 8 partidos en el historial: 4 por el torneo Apertura y 2 en el torneo Clausura. La última vez que jugó fue en la victoria 3-0 sobre Sportivo Luqueño, por la tercera fecha, en La Nueva Olla: completó el primer tiempo con síntomas de dolor por una lesión y salió reemplazado en el entretiempo por Guillermo Benítez.