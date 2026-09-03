Cerro Porteño
03 de septiembre de 2026 a la - 14:15

Cerro Porteño: Los convocados de Gustavo Costas con el regreso de los separados y la vuelta de...

Víctor Gustavo Velázquez Kururu y Jorge Morel de Cerro Porteño muestran expresiones de desánimo en la cancha, rodeados de un ambiente vibrante.
Los jugadores de Cerro Porteño al finalizar el partido frente a Libertad por la fecha 7 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay. ARCENIO ACUÑA

Cerro Porteño publicó la lista de concentrados para el partido frente a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Clausura 2026.

Por ABC Color

Cerro Porteño reveló la nómina de convocados de Gustavo Costas para enfrentar a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El entrenador argentino, que debutó con empate 1-1 ante Libertad en La Nueva Olla, eligió a 23 jugadores entre los que aparecen los separados y figura el regreso de un titular.

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Con la llegada de Costas, los futbolistas marginados del plantel volvieron a activar con el resto del grupo y fueron llamados al segundo juego del DT: el defensor Abel Luciatti y los mediocampistas Cristian Paredes y Gastón Giménez. Todos no habían formado parte de los planes de Ariel Holan, entrenaron al margen, pero no rescindieron sus contratos.

Gastón Giménez (i), futbolista de Cerro Porteño, disputa el balón en un partido frente Olimpia por el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Gastón Giménez (i), futbolista de Cerro Porteño, disputa el balón en un partido frente Olimpia por el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño: Los convocados vs. Recoleta FC

  1. Manuel Roffo
  2. Jorge Morel
  3. Lucas Merolla
  4. Derlis Rodríguez
  5. Cristhian Paredes
  6. Ángel Martínez
  7. Guillermo Benítez
  8. Lucas Quintana
  9. Blas Riveros
  10. Iván Ramírez
  11. Ariel Gamarra
  12. Pablo Vegetti
  13. Gustavo Velázquez
  14. Jonatan Torres
  15. Carlos Franco
  16. Gastón Giménez
  17. Ignacio Aliseda
  18. Abel Luciatti
  19. Carlos Chena
  20. Marcelo Chaparro
  21. Freddy Noguera
  22. Amín Cristaldo
  23. Josué Servín

¿Cuántos partidos jugaron los separados en la temporada 2026?

En 2026, Giménez solo disputó 5 partidos, todos en el torneo Apertura (último 21/03, 3-2 vs. Libertad). Por su lado, Paredes registra 10, 9 en el torneo Apertura y 1 en Copa Libertadores (último, 15/05, 1-3 vs. Sportivo Trinidense), mientras que Luciatti, suma 5, 4 en el torneo Apertura y 1 en Copa Libertadores (último, 24/05, 2-0 vs. Rubio Ñu).

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¿Después de cuántos partidos vuelve Blas Riveros a una convocatoria?

Blas Riveros retorna para la octava fecha del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El lateral izquierdo, que no disputó ningún partido de la Copa Libertadores 2026, vuelve después de estar ausente en las últimas 7 presentaciones del Ciclón: 4 por Liga, 2 en el certamen internacional (8vos. con Palmeiras) y 1 en Copa Paraguay.

Blas Riveros (c), jugador de Cerro Porteño, disputa el balón en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 3 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Blas Riveros (c), jugador de Cerro Porteño, disputa el balón en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 3 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

En la temporada, Riveros solo tiene 8 partidos en el historial: 4 por el torneo Apertura y 2 en el torneo Clausura. La última vez que jugó fue en la victoria 3-0 sobre Sportivo Luqueño, por la tercera fecha, en La Nueva Olla: completó el primer tiempo con síntomas de dolor por una lesión y salió reemplazado en el entretiempo por Guillermo Benítez.