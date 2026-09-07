Por 30 dólares la hora, robots humanoides ofrecen servicios de limpieza en San Francisco

Alex Koch, director ejecutivo y cofundador de Tau Robotics, dijo a CBS que el objetivo inicial es entrenar a los robots para "imitar el desempeño humano" y, posteriormente, para superarlo.

Actualmente solo se puede hacer una reserva de los robots por invitación, lo que limita el acceso del servicio de limpieza a todo el público.

Cada visita consiste en una limpieza de una hora: el robot comienza a la hora que elija el cliente y termina 60 minutos después, según explica la compañía en su página.

Dos robots pueden trabajar simultáneamente durante esa misma hora, lo que permite limpiar espacios más grandes en el mismo intervalo de tiempo. El pago de 30 dólares se realiza por robot.

La compañía aclara que por el momento los baños y dormitorios están fuera de los límites de limpieza.

Cada servicio es supervisado remotamente por una persona, por lo que el robot solo entrará en estas estancias si el cliente lo solicita.

Asimismo, el usuario puede indicar qué habitaciones, áreas u objetos debe evitar el robot.

Koch explicó que los robots, cuya fabricación cuesta 50.000 dólares cada uno, utilizan inteligencia artificial. No obstante, esta tecnología no puede controlar por sí sola un robot humanoide en su totalidad, por lo que una persona lo opera desde una ubicación central con la asistencia de la IA.

Los operadores pueden intervenir si los dispositivos se quedan atascados en alguna tarea concreta. Estos supervisores utilizan gafas de realidad virtual que les permiten ver los espacios a través de los ojos de los robots.

Koch ha celebrado en su cuenta de X la buena acogida de su propuesta y ha señalado a CBS que la empresa planea aumentar su capacidad hasta alcanzar las 1.000 limpiezas semanales en San Francisco para 2027, y posteriormente expandirse a otras ciudades de Estados Unidos y al extranjero para 2028.

La propuesta de Tau Robotics hace parte de una tendencia de las grandes compañías de electrodomésticos como LG para ofrecer robots humanoides que ayuden con el quehacer doméstico. El gigante coreano presentó en enero pasado a LG CLOiD, diseñado para realizar y coordinar tareas domésticas mediante la interacción con electrodomésticos conectados.

Estas nuevas tecnologías han desatado preocupación entre personas que trabajan en este sector. "Poco a poco pareciera que nos quieren desplazar”, dice a EFE María Ramírez, una inmigrante que ha trabajado en la limpieza por cerca de 25 años en Los Ángeles.

Sin embargo, la trabajadora cree que es muy difícil que logren sustituirla. "No creo que vayan a tener la capacidad de limpiar al detalle como nosotros, ni de limpiar como a los clientes les gusta, porque cada persona tiene sus preferencias y necesidades diferentes", agrega.

El profesor de ingeniería de la Universidad de California en Berkeley, Ken Goldberg, coincide con Ramírez sobre las capacidades de los robots humanoides para la limpieza del hogar.

En declaraciones a ABC, el experto dijo que se sorprendería mucho que los robots de Tau pudieran realizar una labor de limpieza del hogar "mínimamente útil".

Advirtió que incluso recoger objetos del suelo sigue siendo un desafío para los robots hoy en día. Y tareas como barrer y limpiar superficies, como las encimeras o las zonas debajo de los muebles, resultan muy difíciles para estas máquinas.

Goldberg también señaló los posibles problemas de privacidad de datos con la información que recolecta el robot en cada casa para poder operar.

Koch ha defendido su propuesta anotando que sus robots están ampliando el mercado porque muchos de sus clientes son personas que no contaban con personal de limpieza o que no recurrían a ellos con frecuencia.