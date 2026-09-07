Video: Trasladan a Hugo Javier al Hospital Nacional de Itauguá

El exgobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, está siendo trasladado este lunes en una ambulancia especializada desde el Hospital General de Barrio Obrero hasta el Hospital Nacional de Itauguá.

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La exautoridad departamental, quien se encuentra recluida en el Pabellón Industrial La Esperanza, sufrió un severo accidente cerebrovascular (ACV) que obligó a su rápida intubación y posterior ingreso en coma inducido.

🚨 Hugo Javier en estado crítico: buscan cama de terapia intensiva de urgencia.



El exgobernador Hugo Javier se encuentra en estado muy delicado tras sufrir un presunto ACV severo. Ingresó inconsciente al área de urgencias del Hospital de Barrio Obrero cerca de la medianoche.… pic.twitter.com/2kwkCcrdeX — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 7, 2026

El incidente médico comenzó a registrarse poco después de las 23:30 de la noche del domingo, momento en que las autoridades penitenciarias advirtieron la descompensación del recluso.

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De forma inmediata, González fue evacuado al centro asistencial de Barrio Obrero para recibir los primeros auxilios de contención y estabilización. Al momento de su traslado, el exconductor de radio y televisión presentaba hematomas en toda la cara lo que generó sospechas de una posible golpiza.

Ante esta situación, los profesionales que lo asistieron en el Barrio Obrero, estiman que habrían sido consecuencia de un fuerte traumatismo craneoencefálico tras desplomarse de su propia altura a causa de la súbita pérdida de conocimiento. No obstante, el director del nosocomio remarcó que son supuestos clínicos, ya que no existen registros en video ni testigos presenciales del momento exacto del colapso en el penal.

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Evaluación crítica e intubación

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, la condición de salud del exgobernador se mantuvo bajo reserva y con pronóstico delicado. González se encontraba asistido por respiración mecánica, intubado y encamado en la unidad asistencial de Barrio Obrero, a la espera de la liberación de una cama en una unidad de cuidados intensivos de mayor complejidad.

🚨 AHORA | El exgobernador de Central, Hugo Javier, fue trasladado de urgencia desde el penal La Esperanza al Hospital de Barrio Obrero.



Médicos sospechan de un posible accidente cerebrovascular (ACV) tras sufrir un desmayo en el baño de su celda. Presenta heridas y contusiones… pic.twitter.com/kvhibGvtZt — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 7, 2026

Operativo de derivación en Ambulancia UTI

Cerca de las 07:30 de la mañana, una unidad móvil de Terapia Intensiva perteneciente al Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) acudió al Hospital de Barrio Obrero para concretar el traslado interhospitalario. El equipo de paramédicos procedió a evaluar la aparatología y el goteo de medicamentos que recibía el paciente antes de autorizar el abordaje.

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Horacio Velázquez, conductor de la unidad de soporte avanzado del SEME, brindó detalles sobre la logística del traslado hacia Itauguá. “Nos confirmaron el traslado hace unos 10 minutos. Es una unidad de terapia intensiva móvil, equipada con todo lo necesario para monitorear los signos vitales y mantener el soporte farmacológico. La duración del trayecto dependerá del flujo vehicular, pero generalmente estimamos entre 30 a 35 minutos”, relató el conductor del SEME.

🚨 Hugo Javier, hospitalizado en estado grave: Evalúan su traslado al Hospital de Itauguá



El director del Hospital de Barrio Obrero, Dr. Adán Godoy, brindó detalles sobre el estado de salud de Hugo Javier, quien ingresó al centro asistencial en condiciones delicadas.



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Interrogantes sobre un posible traumatismo

Además del cuadro principal de ACV, los reportes de derivación hicieron mención a un traumatismo secundario, cuyo origen exacto no ha sido detallado de manera oficial por los profesionales del centro asistencial ni por las autoridades penitenciarias.

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Los paramédicos encargados del procedimiento manifestaron que la prioridad absoluta antes de emprender el viaje de más de 30 kilómetros fue la verificación in situ de los signos vitales para lograr la estabilización del paciente.

Demoras en el sistema sanitario público

El caso reavivó el debate sobre los tiempos de respuesta dentro del sistema de salud pública. Tras el evento ocurrido cerca de las 23:30 del domingo, debieron transcurrir más de ocho horas para que se coordinara y concretara la derivación a un hospital con la infraestructura adecuada para atender un evento cerebrovascular agudo con necesidad de cuidados intensivos.

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Se aguarda un parte médico oficial emitido por la dirección del Hospital Nacional de Itauguá una vez que Hugo Javier González sea ingresado a la sala de Terapia Intensiva y se dispongan de los estudios de imágenes complementarios.