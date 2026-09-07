Hugo Javier es trasladado de emergencia a un hospital: esto es lo que se sabe

El Ministerio de Justicia (MJ) informó que el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre fue trasladado de emergencia a un centro asistencial luego de un incidente registrado en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, donde cumple condena de 10 años.

Según el informe, el hecho ocurrió cerca de las 23:12 del domingo, cuando personal penitenciario acudió a un llamado en su celda del Pabellón D Alta.

De acuerdo con el reporte preliminar, González aparentemente sufrió una “caída de su propia altura” en el baño de su celda.

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Compañero de celda alertó sobre el incidente

El director general de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, informó que el incidente fue reportado por el compañero de celda del exgobernador.

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Tras el aviso, el interno fue derivado al área de Sanidad de la penitenciaría, donde recibió los primeros auxilios.

Según el Ministerio de Justicia, durante la evaluación inicial se constató traumatismo facial, hematoma frontal y lesiones en ambos párpados, además de una hemorragia que fue controlada por el personal médico.

Internado en Hospital de Barrio Obrero

Peña explicó que, tras la evaluación médica, el personal de blanco del penal determinó la necesidad de una atención de mayor complejidad. Inicialmente, Hugo Javier fue derivado al Hospital de Trauma y, posteriormente, al Hospital de Barrio Obrero, donde permanece internado.

De acuerdo con los informes médicos preliminares citados por el MJ, se maneja como diagnóstico un accidente cerebrovascular (ACV), aunque la condición debe ser confirmada mediante estudios y evaluaciones médicas.

No descartan hipótesis de agresión

El director general de Establecimientos Penitenciarios señaló que, según el informe recibido de las autoridades penitenciarias, el incidente no correspondería a una agresión.

No obstante, aclaró que las circunstancias del hecho serán investigadas y que ninguna hipótesis está descartada.

“Todo tiene que ser investigado. Eso puede ser ocasionado por una caída de él, pero podría haber sido de un incidente violento. No tenemos antecedentes; generalmente, esta persona es apreciada. No tengo un reporte de inteligencia que alguna persona tenga algo en contra de esta persona. Por eso, preliminarmente, lo que se presume es un ACV, pero eso debe ser confirmado”, manifestó.

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El Ministerio de Justicia indicó que continúa realizando el seguimiento del caso conforme a los protocolos establecidos, mientras se aguarda la evolución médica del exgobernador y la confirmación del diagnóstico preliminar.