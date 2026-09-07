Frío en Paraguay: ¿Hasta qué día durará el ambiente fresco?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados y vientos del sureste, sin probabilidades de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Se esperan condiciones similarmente estables mañana, martes. Sin embargo, desde el miércoles se producirían lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

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La semana en Paraguay arranca con frío intenso. Asunción registraba hoy una temperatura de 8 grados centígrados antes del amanecer y se esperan una máxima de 20 grados y una mínima de 7 en la capital durante la jornada de hoy.

También se esperan temperaturas mínimas de hasta 4 grados en algunas zonas del sur del país.

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Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 8 °C 23 °C San Pedro 7 °C 22 °C Caacupé 5 °C 19 °C Villarrica 4 °C 19 °C Coronel Oviedo 5 °C 20 °C Caazapá 4 °C 19 °C Encarnación 4 °C 18 °C San Juan Bautista 5 °C 18 °C Paraguarí 4 °C 19 °C Ciudad del Este 6 °C 20 °C Asunción 6 °C 20 °C Pilar 5 °C 18 °C Pedro Juan Caballero 9 °C 22 °C Salto del Guairá 7 °C 22 ºC Pozo Colorado 7 °C 22 °C Fuerte Olimpo 13 °C 27 °C Mariscal Estigarribia 8 °C 24 °C

Los índices subirían levemente mañana, con una mínima de 11 grados y una máxima de 27 en la capital. En los siguientes días se espera un aumento más notable de la temperatura, con máximas alrededor de 30 grados y mínimas en torno a 20 grados.