Frío en Paraguay: ¿Hasta qué día durará el ambiente fresco?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados y vientos del sureste, sin probabilidades de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.
Se esperan condiciones similarmente estables mañana, martes. Sin embargo, desde el miércoles se producirían lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
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La semana en Paraguay arranca con frío intenso. Asunción registraba hoy una temperatura de 8 grados centígrados antes del amanecer y se esperan una máxima de 20 grados y una mínima de 7 en la capital durante la jornada de hoy.
También se esperan temperaturas mínimas de hasta 4 grados en algunas zonas del sur del país.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
8 °C
23 °C
San Pedro
7 °C
22 °C
Caacupé
5 °C
19 °C
Villarrica
4 °C
19 °C
Coronel Oviedo
5 °C
20 °C
Caazapá
4 °C
19 °C
Encarnación
4 °C
18 °C
San Juan Bautista
5 °C
18 °C
Paraguarí
4 °C
19 °C
Ciudad del Este
6 °C
20 °C
Asunción
6 °C
20 °C
Pilar
5 °C
18 °C
Pedro Juan Caballero
9 °C
22 °C
Salto del Guairá
7 °C
22 ºC
Pozo Colorado
7 °C
22 °C
Fuerte Olimpo
13 °C
27 °C
Mariscal Estigarribia
8 °C
24 °C
Los índices subirían levemente mañana, con una mínima de 11 grados y una máxima de 27 en la capital. En los siguientes días se espera un aumento más notable de la temperatura, con máximas alrededor de 30 grados y mínimas en torno a 20 grados.