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07 de septiembre de 2026 a la - 05:27

Frío en Paraguay: ¿Hasta qué día durará el ambiente fresco?

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Fernando Romero 23-06-25 Locales

Temperaturas muy bajas, con mínimas de hasta 4 grados centígrados, se registraban hoy al comenzar la jornada en Paraguay. Se espera que el frío continúe mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados y vientos del sureste, sin probabilidades de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Se esperan condiciones similarmente estables mañana, martes. Sin embargo, desde el miércoles se producirían lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

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La semana en Paraguay arranca con frío intenso. Asunción registraba hoy una temperatura de 8 grados centígrados antes del amanecer y se esperan una máxima de 20 grados y una mínima de 7 en la capital durante la jornada de hoy.

También se esperan temperaturas mínimas de hasta 4 grados en algunas zonas del sur del país.

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

8 °C

23 °C

San Pedro

7 °C

22 °C

Caacupé

5 °C

19 °C

Villarrica

4 °C

19 °C

Coronel Oviedo

5 °C

20 °C

Caazapá

4 °C

19 °C

Encarnación

4 °C

18 °C

San Juan Bautista

5 °C

18 °C

Paraguarí

4 °C

19 °C

Ciudad del Este

6 °C

20 °C

Asunción

6 °C

20 °C

Pilar

5 °C

18 °C

Pedro Juan Caballero

9 °C

22 °C

Salto del Guairá

7 °C

22 ºC

Pozo Colorado

7 °C

22 °C

Fuerte Olimpo

13 °C

27 °C

Mariscal Estigarribia

8 °C

24 °C

Los índices subirían levemente mañana, con una mínima de 11 grados y una máxima de 27 en la capital. En los siguientes días se espera un aumento más notable de la temperatura, con máximas alrededor de 30 grados y mínimas en torno a 20 grados.