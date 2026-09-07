Hugo Javier: en estado grave e intubado tras sufrir un probable ACV hemorrágico en prisión

El exgobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, se encuentra en estado grave y con pronóstico reservado tras sufrir un cuadro cerebrovascular agudo en la Pabellón Industrial La Esperanza de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde venía cumpliendo su condena.

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La gravedad del suceso derivó en un operativo médico de urgencia que arrancó a la medianoche y que requirió varias horas de gestiones para asegurar una unidad de alta complejidad.

🚨 Hugo Javier en estado crítico: buscan cama de terapia intensiva de urgencia.



El exgobernador Hugo Javier se encuentra en estado muy delicado tras sufrir un presunto ACV severo. Ingresó inconsciente al área de urgencias del Hospital de Barrio Obrero cerca de la medianoche.… pic.twitter.com/2kwkCcrdeX — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 7, 2026

La información fue confirmada por el doctor Adán Godoy, director del Hospital General de Barrio Obrero, centro médico adonde fue trasladado de urgencia el exgobernador.

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Hallado inconsciente y convulsionando

Según los reportes, el hecho ocurrió cerca de la medianoche. Un guardia del establecimiento penitenciario lo encontró tendido en el suelo de su celda y dio la alerta de inmediato.

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El custodio habría dicho a los médicos penitenciarios que “lo encontramos en el suelo, lo encontramos en el suelo, estaba con algunos movimientos que creemos que eran convulsiones y nada más”. Ante el crítico escenario, el paciente fue movilizado en un vehículo de la penitenciaría.

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Al momento de su llegada al Hospital de Barrio Obrero, González ingresó en un estado sumamente delicado y completamente inconsciente.

“Ingresa con nosotros a sala de reanimación en muy mal estado general, sin respuesta a ningún tipo de estímulo, con mala mecánica respiratoria, sensorio alterado y con un hematoma importante en la región frontal izquierda y algunos moretones también alrededor de ambos ojos”, detalló el doctor Godoy.

En el centro asistencial presentó episodios convulsivos continuos que debieron ser mitigados mediante medicación urgente. Para estabilizar su función respiratoria y salvaguardar su vida, el equipo de urgencias procedió a su sedación, intubación orotraqueal y posterior conexión a un respirador mecánico o ciclador.

🚨 AHORA | El exgobernador de Central, Hugo Javier, fue trasladado de urgencia desde el penal La Esperanza al Hospital de Barrio Obrero.



Médicos sospechan de un posible accidente cerebrovascular (ACV) tras sufrir un desmayo en el baño de su celda. Presenta heridas y contusiones… pic.twitter.com/kvhibGvtZt — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 7, 2026

Sangrado en el tronco cerebral e hipertensión

Los estudios tomográficos (TAC) realizados al exgobernador revelaron la magnitud del cuadro neurológico.

“En su TAC de cráneo se constata una imagen que nosotros interpretamos como un sangrado intracraneal en la región del tronco cerebral y también una aparente fisura o fractura en la región orbital izquierda. Cifras tensionales elevadas y bueno, un estado grave del señor Hugo Javier”, explicó el director del hospital. Al momento de la admisión, el paciente registraba cifras tensionales descompensadas que alcanzaban los 180/110.

Respecto a las causas del hecho, la principal hipótesis médica apunta a un ACV hemorrágico derivado de un pico hipertensivo.

“Nosotros creemos que él tuvo un ACV hemorrágico, es nuestro diagnóstico presuntivo”, afirmó Godoy, agregando que la cifra tensional elevada rompe un vaso sanguíneo dentro del espacio intracraneal y produce la hemorragia.

Sobre los golpes y la sospecha de fractura en el rostro, los profesionales estiman que habrían sido consecuencia de un fuerte traumatismo craneoencefálico tras desplomarse de su propia altura a causa de la súbita pérdida de conocimiento.

No obstante, el director remarcó que son supuestos clínicos, ya que no existen registros en video ni testigos presenciales del momento exacto del colapso en el penal.

Horas de incertidumbre y búsqueda de terapia intensiva

Desde su ingreso a la medianoche en Barrio Obrero, la urgencia estuvo centrada en asegurar un espacio especializado para pacientes de extrema gravedad.

A lo largo de la madrugada y mañana, las autoridades médicas debieron realizar intensas gestiones coordinadas con el Ministerio de Salud, pues el exgobernador requirió unas seis horas de espera para conseguir disponibilidad de una cama en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Finalmente, tras la coordinación con la Dirección de Terapias del Ministerio de Salud, se autorizó la derivación hacia el Hospital Nacional de Itauguá.

En dicho centro de mayor complejidad, González será ingresado a terapia intensiva y evaluado por un equipo multidisciplinario de neurocirugía para determinar si corresponde realizar una intervención quirúrgica para tratar el sangrado intracraneal.

Hasta el momento, ningún familiar o allegado se ha presentado en el nosocomio para aportar información sobre la ficha médica previa o antecedentes crónicos del exgobernador. Su pronóstico permanece en carácter estrictamente reservado debido a la gravedad de la lesión cerebral.