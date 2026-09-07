Una cuarta parte de las áreas marinas protegidas da resultados significativos

El “ambicioso objetivo” del Convenio sobre la Diversidad Biológica de conservar de manera efectiva el 30 % de los océanos del mundo en áreas protegidas para 2030 “corre el riesgo de verse socavado por un enfoque centrado principalmente en la superficie total protegida, en lugar de en los resultados de conservación realmente obtenidos”, dice la investigación que publica PNAS.

El estudio encabezado por la Universidad de Tasmania (Australia) y con participación de la Estación Biológica de Doñana y la Universidad de Santiago de Compostela, ambas en España, revela que la eficacia de estas zonas depende en gran medida del nivel de cumplimiento de la restricciones pesqueras.

El equipo analizó la biomasa de peces en los ecosistemas de arrecifes poco profundos para estimar la eficacia ecológica de la red mundial de AMP que presentan distintos niveles de restricciones pesqueras, cumplimiento de la normativa y apoyo local.

Para el estudio, se estimó en qué medida se están logrando los resultados de conservación en la red mundial de AMP para los arrecifes poco profundos, utilizando datos estandarizados de estudios de peces.

En primer lugar, compararon la biomasa de peces observada en 552 zonas de AMP en mares templados y tropicales con los escenarios hipotéticos modelizados en ausencia de protección, tras lo que extrapolaron los resultados a toda la red mundial.

Los autores consideraron que una AMP era eficaz si se esperaba que la biomasa de peces fuera, al menos, dos veces mayor que la prevista en ausencia de protección.

El estudio estima que, “en el mejor de los casos, una cuarta parte de la red mundial de AMP probablemente esté aportando resultados significativos en materia de conservación, aunque su eficacia dependa en gran medida del nivel de cumplimiento de las restricciones pesqueras”.

Además, escriben los autores, si las respuestas de los arrecifes poco profundos son representativas de otros ecosistemas marinos, entonces menos del 2 % de los océanos goza de una protección significativa de la biodiversidad, en comparación con el 9,8 % que se indica actualmente.

La “suposición infundada” de que la designación de las AMP y sus características de gestión se traducen directamente en resultados tangibles en materia de biodiversidad “parece haber dado lugar a una sobreestimación generalizada de los logros en materia de conservación”.

El éxito a largo plazo de las AMP requerirá, según el estudio, más investigación, una gobernanza bien fundamentada y mejores políticas estratégicas que se centren en los complejos mecanismos que subyacen al cumplimiento de las restricciones obligatorias en las áreas designadas.