Operativo Aurelia: 10 allanamientos simultáneos en investigación de tráfico de oro

El Ministerio Público y la Policía Nacional llevaron a cabo este jueves diez allanamientos simultáneos en el marco de una investigación que estaría relacionada a una incautación de oro que tuvo lugar hace unos meses en Paraguay.

El operativo, denominado ‘Operación Aurelia’, consistió en allanamientos en distintos recintos privados en Asunción - uno de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda del barrio Carmelitas de la capital - y ciudades del departamento Central, ejecutados en simultáneo alrededor de las 6:00 de hoy.

Las incursiones fueron encabezadas por personal de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado del Ministerio Público y el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, con despliegue de unidades tácticas en los objetivos.

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