Policiales
24 de septiembre de 2026 a la - 06:44

Operativo Aurelia: 10 allanamientos simultáneos en investigación de tráfico de oro

Hombre con abrigo oscuro revisa documentos, mientras patrullera policial con inscripciones se encuentra en el fondo en una calle pavimentada.
Imagen de archivo.Pablo Otazú

Agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron esta mañana en simultáneo diez sitios en Asunción y el departamento Central, en el marco de un operativo denominado ‘Aurelia’, relacionado a una incautación de oro.

Por ABC Color
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El Ministerio Público y la Policía Nacional llevaron a cabo este jueves diez allanamientos simultáneos en el marco de una investigación que estaría relacionada a una incautación de oro que tuvo lugar hace unos meses en Paraguay.

El operativo, denominado ‘Operación Aurelia’, consistió en allanamientos en distintos recintos privados en Asunción - uno de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda del barrio Carmelitas de la capital - y ciudades del departamento Central, ejecutados en simultáneo alrededor de las 6:00 de hoy.

Las incursiones fueron encabezadas por personal de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado del Ministerio Público y el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, con despliegue de unidades tácticas en los objetivos.

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