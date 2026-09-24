Joshua Duerksen, fuera del top 10 en las dos qualys de Bakú

Joshua Duerksen culminó fuera de la zona de puntos en las clasificaciones de la Fórmula 2 de la FIA en Bakú. La categoría modificó el formato de competencia para la fecha y para los 67 puntos en juego que estableció, Azerbaiyán tiene dos carreras principales. Por lo tanto, son dos qualys para determinar el orden de partida. Por su parte, mantiene la cantidad de sprint y práctica libre en una.

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Y en un complicado jueves, que arrancó con la último posición en el libre debido a un fuera de pista en la curva 3 de los 6,003 kilómetros del Circuito Callejero de Bakú, Duerksen finalizó la Q1 en el décimo sexto (16°) lugar con 1 minuto, 57 segundos y 145 milésimas, mientras que, acabó la Q2 en el décimo tercer (13°) puesto con 1:55.283. en ambas sesiones, a más de 1 segundo del primero.

Joshua Duerksen, obligado a remontar para sumar puntos en Bakú

Duerksen, quien el martes fue el primer paraguayo en conducir un monoplaza de Fórmula 1 moderno, está obligado a remontar para sumar puntos en las carreras carreras: la sprint y la feature race 1 el viernes 25 de setiembre y en la feature race 2 el sábado 26. Por su lado, el brasileño Rafael Cámara parte sexto en la sprint, sale quinto en la feature race 1 y, tercero en la feature race 2.

Viernes 25 de setiembre

Carrera Sprint: 01:15 - Disney +

Feature Race 1: 07:15 - Disney +

Sábado 26 de setiembre

Feature Race 2: 04:00 - Disney +

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Camará, segundo en la clasificación de pilotos a 7 puntos del búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), y Duerksen, séptimo con 90 unidades, luchan por el tricampeonato de Invicta Racing, que es segundo con 260 en la F2. Los pilotos de la escudería británica deben sumar la mayor cantidad de puntos para reducir o superar la diferencia de 36 unidades con Campos Racing, líder de constructores con 296.