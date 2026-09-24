Política
24 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Un Tribunal resuelve hoy la sentencia al exsenador cartista Hernán Rivas

El exsenador cartista Hernán Rivas y su abogada Alba Zaracho.
El exsenador cartista Hernán Rivas y su abogada Alba Zaracho.Pablo Otazú

El Tribunal de Sentencia define hoy si condena al exsenador Hernán Rivas (ANR, cartista) por título de abogado falso. A las 09:30 prosigue el juicio con los alegatos finales por parte de la defensa del exlegislador, a cargo de Alba Zaracho. Al concluir la exposición, si los fiscales no piden derecho a réplica, se declara un cuarto intermedio para deliberar la pena o el perdón.

Por ABC Color
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La Fiscalía pidió una condena de 12 años de cárcel para el exsenador Hernán Rivas, porque concluyó que su título de abogado es falso. Los fiscales agregan que la historia académica carece de correspondencia y una condición profesional inexistente, según pudieron comprobar en el juicio oral.

Los fiscales Patricia Sánchez (titular del caso), Luz Guerrero y Christian Benítez presentaron el lunes los alegatos finales en el juicio. Sánchez fue la encargada de iniciar la presentación de los alegatos finales y el pedido de condena de 12 años de pena privativa de libertad por la producción mediata de documento público de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso.

La Fiscalía sostiene que los hechos “han quedado plenamente acreditados” y que “las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar su calidad de abogado”, sostuvo. Agregó que se “produjo una conclusión inequívoca: la trayectoria universitaria consignada en el certificado de estudios y en el título de Hernán David Rivas carece de correspondencia con una historia académica real, coherente y verificable”.

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Hoy, a las 09:30, prosigue el juicio con la presentación de alegatos finales de la defensa, a cargo de Alba Zaracho. Si la Fiscalía no solicita derecho a réplica, se procederá a un cuarto intermedio para que el Tribunal, a cargo de María Fernanda García de Zúñiga (presidenta), Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, delibere y anuncie la condena o el perdón.