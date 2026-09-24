Un Tribunal resuelve hoy la sentencia al exsenador cartista Hernán Rivas

La Fiscalía pidió una condena de 12 años de cárcel para el exsenador Hernán Rivas, porque concluyó que su título de abogado es falso. Los fiscales agregan que la historia académica carece de correspondencia y una condición profesional inexistente, según pudieron comprobar en el juicio oral.

Los fiscales Patricia Sánchez (titular del caso), Luz Guerrero y Christian Benítez presentaron el lunes los alegatos finales en el juicio. Sánchez fue la encargada de iniciar la presentación de los alegatos finales y el pedido de condena de 12 años de pena privativa de libertad por la producción mediata de documento público de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso.

La Fiscalía sostiene que los hechos “han quedado plenamente acreditados” y que “las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar su calidad de abogado”, sostuvo. Agregó que se “produjo una conclusión inequívoca: la trayectoria universitaria consignada en el certificado de estudios y en el título de Hernán David Rivas carece de correspondencia con una historia académica real, coherente y verificable”.

Lea más: Caso Hernán Rivas: HC deberá pedir perdón y ANR expulsar a una de las “mayores estafas”, dice Centurión

Hoy, a las 09:30, prosigue el juicio con la presentación de alegatos finales de la defensa, a cargo de Alba Zaracho. Si la Fiscalía no solicita derecho a réplica, se procederá a un cuarto intermedio para que el Tribunal, a cargo de María Fernanda García de Zúñiga (presidenta), Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, delibere y anuncie la condena o el perdón.