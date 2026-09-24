Petropar eleva el precio de sus combustibles: el diésel sufre un incremento de casi G. 500

Luego de varios días de especulación, la estatal concretó la suba en toda su línea de productos, fijando los valores de la siguiente manera:

Díesel Porã (Aditivado): G. 8.785

Díesel mbarete (Aditivado): G. 10.795

Nafta Kape 88 (Aditivada - Mínimo 88 octanos): G. 6.990

Nafta Oikoite 93 (Aditivada - Mínimo 93 octanos): G. 7.490

Nafta Aratiri 97 (Aditivada - Mínimo 97 octanos): G. 8.990

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Al tomar en cuenta el reajuste anterior —realizado en agosto pasado—, el Diésel Porã pasó de G. 8.290 a G. 8.785, lo que representa un aumento de G. 495 por litro. Por su parte, el Diésel Mbarete subió de G. 10.300 a G. 10.795, sufriendo un incremento idéntico.

Las naftas mantienen casi en su totalidad sus tarifas

En lo respectivo a las naftas, la mayoría conserva sus precios actuales: la Nafta Kape 88 se mantiene en G. 6.990 y la Oikoite 93 en G. 7.490. La única variante en este segmento es la Nafta Aratirí 97, que registra una suba de G. 150 por litro, pasando de G. 8.840 a G. 8.990.

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Petropar aclaró que los nuevos valores rigen a partir de este 24 de septiembre de 2026 y que las tarifas pueden sufrir variaciones en las estaciones de servicio ubicadas a más de 50 kilómetros de la planta de Villa Elisa, debido al costo del flete.

🔴 URGENTE | PETROPAR SUBE PRECIO DE COMBUSTIBLES



🔸 La estatal actualizó los precios de sus dos tipos de diésel. Desde este jueves, ambos registran un aumento de G. 495 por litro.



👉🏼 También aumenta G. 150 la nafta de 97 octanos.



📌 Sin cambios: las naftas de 88 y 93 octanos… pic.twitter.com/N9Xe9dUDNQ — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 24, 2026

El gasoil acumula hasta un 43,8% de aumento en 2026

El precio del diésel común continúa acumulando importantes incrementos en lo que va del año, lo que vuelve a presionar los costos de la cadena de transporte, producción y distribución.

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Hasta antes de esta actualización, Petropar mantenía una ventaja competitiva de G. 700 por litro en comparación con el sector privado; sin embargo, con este ajuste de G. 500, dicha diferencia se reduce a tan solo G. 200.