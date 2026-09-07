Xiaomi entra en la batalla de los nuevos plegables con su 18 Fold y un chip propio

El terminal combina una pantalla exterior de 5,38 pulgadas con otra interior de 7,58 y adopta un formato más compacto que el de los plegables tradicionales de tipo libro, una configuración que Xiaomi denomina 'mid-fold' y con la que busca combinar el manejo con una sola mano y una mayor superficie al desplegar el dispositivo.

El 18 Fold parte de 10.999 yuanes (unos 1.640 dólares) en su versión de 12 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento, mientras que la variante superior, con 16 GB y 1 TB, alcanza los 14.999 yuanes (unos 2.235 dólares) e incorpora memoria LPDDR6. El dispositivo, cuya preventa comenzó este lunes, saldrá oficialmente a la venta en China el 10 de septiembre.

El XRing O3 cuenta con una CPU de diez núcleos y una unidad de procesamiento neuronal (NPU) optimizada para ejecutar grandes modelos de inteligencia artificial, además de ser compatible con LPDDR6, con un ancho de banda de hasta 113,8 GB por segundo, según Xiaomi.

La compañía presentó asimismo el XRing O100, un acelerador destinado a tareas de inteligencia artificial que alcanza un ancho de banda de 1,22 terabytes por segundo y que, de acuerdo con Xiaomi, emplea un sistema de empaquetado avanzado con apilamiento tridimensional a nivel de oblea.

La apuesta por desarrollar sus propios semiconductores se extiende además a otros dispositivos de la marca: la nueva tableta Pad 9 Pro Max, también presentada este lunes, incorpora el XRing O3, una pantalla de 13,3 pulgadas y una batería de 12.000 mAh, y parte de 4.799 yuanes (unos 715 dólares).

Tanto el plegable como la tableta funcionan con HyperOS 4, la nueva versión del sistema operativo de Xiaomi, con la que la compañía busca profundizar la integración entre sus dispositivos y sus componentes de desarrollo propio.

El lanzamiento llega además en un momento de fuerte encarecimiento de las memorias, un factor al que el fundador y consejero delegado de Xiaomi, Lei Jun, atribuyó parte de la presión al alza sobre el precio de los teléfonos.

Ante las peticiones de usuarios para que el 18 Fold partiese de 6.999 yuanes (unos 1.043 dólares), Lei respondió antes de la presentación que esa posibilidad era "poco probable" porque "la memoria es simplemente demasiado cara ahora mismo".

La compañía señaló que el aumento del coste de estos componentes está afectando no solo a los teléfonos inteligentes, sino también a otros productos electrónicos como ordenadores y televisores, y Lei reconoció que las subidas de los precios finales se han vuelto inevitables.

El estreno del 18 Fold se produce en una semana de intensa competencia en la gama alta china, en la que Huawei presentó también este lunes su nuevo plegable de triple pantalla Mate XT 2, equipado con su procesador Kirin 9050 Pro.